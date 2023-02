O número de novos carros 100% elétricos ultrapassou a fasquia das duas mil unidades pelo terceiro mês consecutivo. Em janeiro, foram registados 2.258 veículos ligeiros de passageiros e 165 ligeiros de mercadorias, isto é, um aumento de 134,5% e 57,1%, respetivamente, face a igual período do ano passado, segundo os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), cedidos ao Público (acesso pago). É o melhor mês de sempre.

“Continuamos a assistir a uma evolução gradual, tanto em Portugal como noutros países. Os números de janeiro, que traduzem o melhor mês de sempre em termos de vendas de elétricos, explicam-se com uma carteira de encomendas que já vinha de 2022″, aponta o secretário-geral da ACAP, ao mesmo jornal. Hélder Pedro explica ainda que estas encomendas não tinham sido entregues porque “algumas das fábricas que alimentam o mercado europeu estiveram concentrados nas entregas em mercados como o alemão”.

No mês passado, o número total de novas matrículas cresceu 43% para 17.455 veículos. No que toca especificamente aos veículos ligeiros, que representam 84% das vendas mensais, o aumento foi de 48,4% para 14.639 carros. Ainda assim, as vendas em janeiro de 2023 ainda estão 9,5% abaixo de janeiro de 2019.