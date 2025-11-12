Falhou o exame teórico de condução 128 vezes - gastou mais de 3.000 euros

Tirar a carta de condução pode ser difícil, mas há quem leve a ideia de "tentar até conseguir" até ao limite. No Reino Unido, um candidato fez o exame teórico 128 vezes sem nunca conseguir passar, segundo dados revelados pela AA Driving School.

O esforço custou-lhe 2.994 libras, o equivalente a mais de 3.400 euros. Outro candidato só conseguiu passar ao 75.º exame, depois de gastar cerca de 1.950 euros.

Cada tentativa no exame teórico custa 23 libras (aproximadamente 26 euros), aponta a Sky News, explicando que o teste avalia o conhecimento das regras de trânsito e a capacidade de reconhecer perigos na estrada.

O exame teórico cria maiores dificuldades aos candidatos a condutores, mas o exame prático também pode ser um obstáculo difícil de ultrapassar. O recorde de tentativas até conseguir passar é de 21 vezes, o que representa um custo de cerca de 1.800 euros - mas será amplamente ultrapassado, uma vez que dois candidatos já reprovaram 37 vezes e continuam sem título de condução, depois de gastarem à volta de 2.500 euros cada um.

Os dados foram obtidos após um pedido de acesso à informação pública à Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA). De acordo com esta entidade, as taxas de aprovação em 2024/25 foram de 44,9% no exame teórico e 48,7% no prático.