Uma carta chegou finalmente ao seu destino - mais de um século depois de ter sido escrita.

Enviada em fevereiro de 1916, a correspondência só agora chegou ao endereço pretendido em Hamlet Road, no sul de Londres, para grande espanto dos atuais moradores.

"Reparámos que o ano de envio era 16. Por isso pensámos que era de 2016", disse Finlay Glen à CNN. "Depois reparámos que o selo era de um rei e não de uma rainha, logo não poderia ser de 2016."

Glen contou à CNN que recebeu a carta há alguns anos, mas só recentemente a levou à sociedade histórica local para que pudessem pesquisar mais.

O envelope tem um selo de 1 centavo com a cabeça do Rei Jorge V. A carta foi enviada em meados da Primeira Guerra Mundial - mais de uma década antes do nascimento da Rainha Isabel II.

"Assim que percebemos que era muito antiga, achámos que não havia problema em abri-la", assumiu Glen, de 27 anos.

Ao abrigo da Lei dos Serviços Postais de 2000, é crime abrir correspondência não endereçada ao próprio. Mas Glen disse que "só pode pedir desculpa" se tiver cometido um crime.

Finlay Glen com a carta centenária, à porta de casa em Hamlet Road. Créditos Finlay Glen

Depois de perceber que a carta podia ser de interesse histórico, entregou-a à Norwood Review, uma revista trimestral local.

"Como historiador local, fiquei maravilhado e encantado por ver os detalhes desta carta", disse Stephen Oxford, editor da revista.

A carta foi endereçada à "minha querida Katie" que, segundo Oxford, era a mulher do magnata local Oswald Marsh.

Foi escrita por Christabel Mennel, a filha do comerciante de chá Henry Tuke Mennel, enquanto a sua família estava de férias em Bath, no oeste de Inglaterra. Na carta, Mennel escreve: "Tenho estado muito infeliz aqui, com uma constipação muito forte".

O bairro do sul de Londres era, na altura, um centro de atividade comercial. "Muita gente rica e de classe média mudou-se para a zona no final do século XIX", explicou Oxford à CNN.

Oswald Marsh, o antigo residente da propriedade de Hamlet Road, "era um comerciante de selos altamente considerado, que era frequentemente chamado como testemunha especialista em casos de fraude", de acordo com Oxford.

A Norwood Review está a produzir um relatório completo sobre a carta.

"Minha querida Katie", começa a carta enviada em fevereiro de 1916. Créditos: Finlay Glen

No entanto, permanece um mistério como a carta chegou ao apartamento de Glen.

"Incidentes como este acontecem muito ocasionalmente, e não sabemos ao certo o que aconteceu", disse um porta-voz do Royal Mail à CNN. "Compreendemos que as pessoas possam ficar intrigadas com a história desta carta de 1916, mas não temos mais informações sobre o que pode ter acontecido."

Oxford observou que a carta tinha o carimbo de "Sydenham", uma área no sudeste de Londres. E, para o historiador, "pode muito bem ter-se perdido num canto escuro do escritório de triagem de Sydenham e só recentemente ter sido descoberta".

Glen disse que ele e a sua namorada teriam todo o gosto em entregar a carta a um arquivo local se esta tiver "um sério significado histórico". Mas, se for considerada mais "inócua", disse, "seria bom poder ficar com ela".

Glen, um encenador e dramaturgo, disse que não costuma incluir estranhas reviravoltas do destino nas suas peças. Mas, após esta entrega inesperada, "talvez o faça para a próxima".