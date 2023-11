"Caixa do tesouro" com cartas francesas aberta e lida após 265 anos

Durante 265 anos, mais de 100 cartas escritas por membros da família aos homens que serviam a bordo do navio de guerra francês Galatée definharam em pilhas, ainda seladas com cera vermelha, porque nunca chegaram aos destinatários pretendidos.

Quando o navio foi capturado pelos britânicos em 1758, ao navegar de Bordéus para o Quebeque durante a Guerra dos Sete Anos, a tripulação foi aprisionada e as cartas, que por pouco não chegaram ao navio, foram confiscadas e entregues ao Almirantado da Marinha Real Britânica em Londres.

Agora, as cartas foram abertas e lidas pela primeira vez e o seu conteúdo fornece um contexto histórico intrigantemente raro sobre uma secção transversal da sociedade da época, disse o autor principal do estudo, Renaud Morieux, professor de história europeia e membro do Pembroke College em Cambridge, no Reino Unido. O estudo foi publicado na segunda-feira na revista francesa Annales. Histoire, Sciences Sociales.

"Estas cartas são sobre experiências humanas universais, não são exclusivas de França ou do século XVIII", afirmou Morieux em comunicado. "Revelam a forma como todos nós enfrentamos os grandes desafios da vida. Quando somos separados dos nossos entes queridos por acontecimentos que escapam ao nosso controlo, como a pandemia ou as guerras, temos de encontrar uma forma de nos mantermos em contacto, de tranquilizar, de cuidar das pessoas e de manter viva a paixão. Hoje em dia, temos o Zoom e o WhatsApp. No século XVIII, as pessoas só tinham cartas, mas o que escreviam parece-nos muito familiar".

Algumas das correspondências são de mulheres dos marinheiros que enviam cartas de amor aos seus maridos, desejando que se reencontrem ou esperando saber se os seus entes queridos estão a salvo.

Cerca de 59% das cartas eram assinadas por mulheres, o que dá uma ideia da literacia entre classes e de como era a vida daquelas que tomavam decisões importantes em casa enquanto os maridos navegavam pelos mares.

"Poderia passar a noite a escrever-te... Sou a tua eterna e fiel esposa", escreveu Marie Dubosc. "Boa noite, meu caro amigo. É meia-noite. Acho que está na altura de descansar."

A carta foi endereçada a Louis Chambrelan, seu marido e primeiro-tenente do navio. Ele nunca recebeu a carta e nunca mais viu a sua mulher. Dubosc morreu em 1759, provavelmente antes de ser libertado depois de ter sido capturado. Chambrelan regressou a França e voltou a casar em 1761.

"Estas cartas destroem a noção antiquada de que a guerra é só sobre homens", disse Morieux num e-mail à CNN. "Enquanto os seus homens estavam ausentes, as mulheres geriam a economia doméstica e tomavam decisões económicas e políticas cruciais."

Ler palavras do passado

Morieux encontrou a caixa de cartas nos Arquivos Nacionais do Reino Unido quando estava a pesquisar para o seu livro "The Society of Prisoners: Anglo-French War and Incarceration in the Eighteenth Century".

No interior, as cartas estavam embrulhadas com fita. Ao ver que as pequenas cartas ainda estavam seladas, perguntou se a correspondência podia ser aberta e foi-lhe concedida autorização. Abrir as cartas foi "como encontrar uma caixa de tesouros", diz.

"Estavam quase à espera que eu as abrisse. Ser o primeiro leitor de cartas que não me eram dirigidas é uma experiência única", disse Morieux.

A administração postal francesa tentou inicialmente entregar as cartas no navio, enviando-as para vários portos antes de saber que o navio tinha sido capturado e vendido. Embora os franceses tivessem navios impressionantes, faltavam-lhes marinheiros experientes, por isso os britânicos capturaram o maior número possível, disse Morieux. As forças britânicas capturaram e aprisionaram 64.373 marinheiros franceses durante a Guerra dos Sete Anos.

Alguns prisioneiros de guerra morreram de desnutrição ou doença, mas muitos foram libertados mais tarde. No entanto, as suas famílias enfrentaram uma agonizante batalha difícil para tentar entrar em contacto com os homens e saber o seu destino. Antes de ser capturado, o Galatée encontrava-se em Brest, França, que foi atingida por uma epidemia de tifo.

Compreendendo que poderia ser difícil contactar os seus entes queridos, os familiares podiam enviar várias cópias de uma carta para diferentes portos ou pedir às famílias de outros membros da tripulação que incluíssem uma menção numa das suas cartas.

"As cartas dão-nos uma ideia da resiliência das sociedades em tempos de aflição e desafios", afirmou Morieux. "As cartas também nos falam da criatividade das pessoas para ultrapassar os desafios da distância e da ausência: tinham de confiar noutros, como a família, os amigos e os vizinhos, para enviar e receber informações."

Morieux acredita que os funcionários britânicos abriram e leram o conteúdo de duas das cartas para ver se continham alguma informação útil. Mas quando se descobriu que as missivas continham apenas "coisas de família", o lote foi guardado.

Descodificar as cartas

Morieux passou meses a ler as cartas, que contêm uma série de erros ortográficos, uma caligrafia apertada que cobre cada centímetro do papel e pouca pontuação. Também identificou todos os membros da tripulação de 181 homens do navio, determinando que as cartas eram dirigidas a cerca de um quarto deles.

Morieux ficou particularmente cativado por uma saga pormenorizada em várias cartas: descobriu missivas de uma mãe ansiosa por ter notícias directas do filho e outras da noiva deste, que estava presa no meio de uma antiga dinâmica familiar.

A mãe tinha usado um escriba para enviar cartas ao filho, o jovem marinheiro Nicolas Quesnel, queixando-se de que ele escrevia mais à noiva do que a ela.

"No primeiro dia do ano (1 de janeiro), escreveste à tua noiva (...). Penso mais em ti do que tu em mim. (...) Em todo o caso, desejo-te um feliz ano novo cheio de bênçãos do Senhor. Acho que vou para o túmulo, estou doente há três semanas. Dá os meus cumprimentos ao Varin (um companheiro de navio), só a mulher dele é que me dá as tuas notícias", incluía na carta a sua mãe Margarida, de 61 anos.

Marguerite, a mãe de 61 anos de um jovem marinheiro chamado Nicolas Quesnel, ditou uma carta a dizer que era "para o túmulo". Arquivo Nacional/Renaud Morieux

A noiva de Quesnel, Marianne, defendeu o caso da futura sogra numa carta separada para evitar constrangimentos, porque Marguerite parecia culpar Marianne pelo tratamento silencioso do filho.

"A nuvem negra desapareceu, uma carta que a tua mãe recebeu de ti ilumina o ambiente", escreve Marianne.

Mas Marguerite volta com outras queixas. "Nas tuas cartas, nunca falas do teu pai. Isso magoa-me muito. Da próxima vez que me escreveres, por favor não te esqueças do teu pai", dizia a carta da mãe. Marguerite referia-se ao padrasto, com quem casou depois de o pai de Quesnel ter morrido.

"Aqui está um filho que claramente não gosta nem reconhece este homem como seu pai", disse Morieux. "Mas, nessa altura, se a sua mãe voltou a casar, o novo marido tornou-se automaticamente o seu pai. Sem o dizer explicitamente, Marguerite recorda ao filho que deve respeitar esse facto, partilhando notícias sobre o 'teu pai'. São tensões familiares complexas mas muito familiares".

Novas perspectivas sobre a literacia

Várias cartas incluíam informações que indicavam que tinham sido escritas por escrivães, ou seja, por quem lia e escrevia em nome de outra pessoa. Eles podiam até incluir uma mensagem, como "o escrivão saúda-o", no meio de uma carta.

"Não era preciso saber escrever ou ler para participar na cultura epistolar", diz Morieux. "As cartas falam-nos de uma época estranha, em que as noções de privado e de público não estavam totalmente separadas, como hoje: podia-se falar de amor, até mesmo exprimir o desejo físico pelo marido... numa carta ditada a outra pessoa, ou que seria lida por outros."

Um exemplo é uma carta de Anne Le Cerf ao seu marido, um oficial do navio. "Mal posso esperar para te possuir", escreveu ela, o que podia significar "abraçar" ou "fazer amor".

Anne Le Cerf, que assinou a carta com a alcunha "Nanette", escreveu uma carta de amor ao marido, Jean Topsent. Arquivo Nacional/Renaud Morieux

Morieux está interessado em descobrir mais informações sobre a tripulação e o que lhes aconteceu, e em ver se consegue encontrar as cartas que escreveram enquanto estavam presos. O conteúdo das cartas escritas à tripulação do Galatée fascinou-o e quer continuar a puxar esse fio.

"É muito raro os historiadores encontrarem documentos escritos na primeira pessoa por pessoas abaixo de uma determinada classe social, pelo menos antes do século XX, quando cada vez mais pessoas sabiam ler e escrever", afirma. "Ter acesso aos escritos das mulheres, especialmente das esposas dos marinheiros, é excecional. Isto permite-nos vislumbrar as suas emoções, o medo, a ansiedade, a raiva, os ciúmes, bem como a sua fé ou o papel fundamental que desempenhavam na gestão da casa enquanto o marido, o filho ou o irmão estavam ausentes."