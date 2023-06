Caricatura do professor que desenhou ministro com lápis espetado no olho foi aceite para exposição. Logo a seguir foi recusada, por causa da "dimensão da polémica"

Já muita tinta correu sob a caricatura de António Costa num cartaz exibido durante uma manifestação de professores nas cerimónias do 10 de junho, agora é a vez de outra caricatura, mas com o rosto do ministro da Educação, João Costa, gerar polémica. Isto porque o desenho da autoria do professor Pedro Brito foi aceite para a exposição de cartazes da CombArt, para logo depois ser recusado.

A obra, em que o professor desenhou e pintou João Costa com um lápis espetado no olho e a palavra "Demissão", foi aceite no passado dia 16 de junho para integrar a exposição “Inclinação para o proibido”, que terá lugar de 3 a 21 de julho. Mas, esta segunda-feira, a organização do evento recuou na decisão e a exposição do cartaz foi recusada.

A história é contada pelo próprio Pedro Brito, no seu blogue, onde também partilha os emails trocados com a organização.

Num dos emails recebidos, o comité da organização do evento explica que a decisão de não expor a caricatura de João Costa é para impedir que a “polémica” em torno do cartaz “ofusque um trabalho de anos” dos autores que lá expõem. Os responsáveis garantem ainda não se terem “apercebido da dimensão da polémica”, quando o cartaz do professor foi aceite.

E-mail enviado pela CombArt ao professor Pedro Brito

Pedro Brito, através do seu blogue, já “repudiou” a decisão, que, segundo o professor, “subverte clara e inequivocamente os princípios enunciados e as temáticas centrais do evento”. O docente, que viu a obra recusada, refere ainda uma “sujeição a eventuais pressões externas” para “diminuir a capacidade de resistência da academia ao silenciamento das vozes desalinhadas e discordantes e do espírito crítico”.

A CNN Portugal tentou contactar a CombArt, mas até ao momento desta publicação não obteve resposta.