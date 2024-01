Esta família reencontrou a história perdida ao recuperar uma carteira 65 anos depois

Um bilhete de lotaria para ganhar um Chevrolet novo de 1959; cartões de crédito sem banda magnética; fotografias de família a preto e branco: Tudo escondido atrás da parede de uma casa de banho do Plaza Theatre, intocado durante décadas.

Até 65 anos mais tarde, quando os empreiteiros descobriram um espaço escondido por detrás de uma parede destruída da casa de banho durante as obras. Sob uma montanha de pó, no que costumava ser um armário, estava uma carteira cor de vinho murcha, congelada no tempo.

A partir daí, o proprietário do Plaza Theatre, Chris Escobar, ficou determinado a devolver a carteira à família.

"Foi um portal de regresso ao passado", recorda Escobar à CNN. "E depois apercebemo-nos de que isto estava a faltar a esta família que viveu neste bairro durante 65 anos, imaginem se os conseguíssemos encontrar".

O Plaza Theatre, o cinema mais antigo de Atlanta e um marco cultural, é o lar de todo o tipo de coisas antigas. Escobar refere que já encontraram velhos expositores de pipocas com letras de marquise ou garrafas de bebidas espirituosas que já não estão na moda. Mas encontrar uma carteira que não era vista há meio século foi diferente.

A carteira estava "cheia de história", lembra Escobar, que teve aí um bom ponto de partida para encontrar a família do proprietário.

A carteira foi encontrada atrás desta parede durante as obras de renovação (Cortesia Plaza Theatre)

A dona da carteira era Floy Culbreth, de acordo com um documento que estava no objeto. Mas Escobar deparou-se com o seu primeiro problema - na altura, as mulheres eram muitas vezes referidas pelo nome do marido, pelo que a pesquisa do nome de Culbreth deu poucos resultados.

Escobar pediu ajuda à mulher, Nicole, a quem chama "detetive da Internet", para localizar o dono da carteira.

Nicole conseguiu encontrar o obituário de Roy Culbreth - o marido de Floy. A partir daí, foram levados para um poço de filhos e netos até se depararem com o website da Culbreth Cup, um torneio de golfe de beneficência para uma organização sem fins lucrativos de paralisia cerebral organizado pela família. Conseguiram então seguir a linha da família até à filha dos Culbreths, Thea Chamberlain.

"Já sinto que é um privilégio poder vigiar e gerir este espaço histórico", diz Escobar. "Mas devolver literalmente a história da família. É uma grande dádiva."

Documentos encontrados na carteira (Cortesia Plaza Theatre)

Chamberlain explica que a mãe era descrita como sendo tão bonita como Myrna Loy, com a personalidade de "uma June Cleaver picante". A mulher lembra-se dos miúdos do bairro dizerem que ver a mãe era mais divertido do que ver "I Love Lucy".

Culbreth também estava muito envolvida na comunidade, ensinando na escola dominical e participando no clube de jardinagem, além do trabalho sem fins lucrativos para ajudar pessoas com paralisia cerebral.

Chamberlain até encontrou alguns pertences seus na carteira: cartões de seguro e uma nota de uma consulta médica. Atualmente com 71 anos, tinha apenas seis quando a mãe perdeu a carteira.

As bugigangas na carteira eram indubitavelmente da mãe. Ainda hoje consegue imaginar Culbreth a esperar que ganhem a rifa do Chevrolet ou a guardar os cartões de compras.

"Foi muito comovente", afirma Chamberlain. "Uma enxurrada de lembranças voltou, e isso meio que a trouxe de volta."

Os Culbreths reuniram-se em novembro para recuperar a carteira e homenagear a família.

"Tínhamos filhos, netos e bisnetos connosco", diz Escobar. "Portanto, várias gerações de Culbreths estavam lá para recuperar este pedaço perdido da história da família."

Chamberlain ficou a ver enquanto dois dos seus netos, de sete e cinco anos, examinavam cuidadosamente os recibos e as fotografias, perguntando aos pais sobre a sua história.

"Eles sabiam que era algo a ser valorizado", recorda. "Que este era um momento especial."