Camião colide com barreiras de segurança perto da Casa Branca. Polícia encontra bandeira com uma suástica

Foi detido o motorista do camião que colidiu com as barreiras de segurança perto da Casa Branca na noite de segunda-feira. Os Serviços Secretos estão a investigar se se tratou de um acidente ou se a colisão foi intencional. O incidente não causou feridos.

Uma testemunha disse à Reuters que os investigadores encontraram uma bandeira com a suástica nazi que aparentemente estava dentro do camião que chocou contra as barreiras na Praça Lafayette, ao lado do terreno da Casa Branca.

"A investigação preliminar revela que o motorista pode ter atingido intencionalmente as barreiras de segurança na Lafayette Square", disse Anthony Guglielmi, porta-voz dos Serviço Secretos, no Twitter.

Vehicle collision at Lafayette Square: Roadways and pedestrian walkways are closed as teams investigate. pic.twitter.com/4QqNyRoa0T — Anthony Guglielmi (@SecretSvcSpox) May 23, 2023

Chris Zaboji, testemunha do acidente, publicou um vídeo nas redes sociais que mostra o camião a ir contra as barricadas. O vídeo foi verificado pela Reuters. Depois de bater uma vez, o motorista bateu nas barreiras uma segunda vez, disse ele.

Zaboji, de 25 anos, residente em Washington, disse que tinha acabado de correr no National Mall e estava a voltar para casa quando ouviu um estrondo. “Olhei para trás e vi que o camião da U-Haul tinha batido na barricada. Pus-me atrás de um tipo com um carrinho de golfe e gravei o vídeo no meu telefone. Depois vi que ele bateu novamente. Não queria estar perto do camião e fui-me embora”, disse Zaboji, citado pelo The Guardian.

Uma outra testemunha afirma que o motorista investiu mais do que uma vez contra as barreiras:

Took this photo of the White House and immediately heard a crash behind me.



Figured someone may have accidentally crashed until the U-Haul backed up and once again tried to break through the barriers.



Shoutout to the Secret Service Police for their quick response and action! pic.twitter.com/qIq3PbBJFj — Benjamin Berger (@BenB005) May 23, 2023

A localização exata do presidente Joe Biden naquele momento não era clara. Biden encontrou-se com o presidente da Câmara dos Deputados, Kevin McCarthy, na Casa Branca, na noite de segunda-feira.

Os Serviços Secretos fecharam de imediato algumas estradas e caminhos em volta do parque. O vizinho hotel Hay Adams também foi evacuado a pedido dos Serviços Secretos, informou o Washington Post.

Um porta-voz do corpo de bombeiros de Washington disse que recebeu uma denúncia às 21:40 (hora local) para o que foi descrito como um pacote suspeito.