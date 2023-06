Casa da Moeda autorizada a cunhar duas moedas comemorativas da JMJ 2023 e da paz

A Imprensa Nacional – Casa da Moeda vai poder cunhar este ano duas moedas de dois euros comemorativas, uma pela “Jornada Mundial da Juventude 2023” (JMJ) e uma outra designada “Uma moeda pela Paz”, segundo uma portaria hoje publicada.

“A busca pela paz deve ser uma ambição coletiva em que cada um assume a sua parte a bem do benefício comum. Neste sentido, justifica-se a cunhagem de uma moeda que assinale esse bem inestimável e ponto de concórdia que é a paz. Em 2023 reúne-se em Lisboa a Jornada Mundial da Juventude, um encontro de jovens de todo o mundo e de todas as confissões, instituído pelo Papa João Paulo II em 1985, por meio do qual se procura promover a paz, a união e a fraternidade entre os povos e as nações de todo o mundo, princípios universais que justificam a cunhagem de uma moeda comemorativa”, lê-se no preâmbulo da portaria.

O diploma foi hoje publicado em Diário da República e autoriza a Imprensa Nacional – Casa da Moeda (INCM) a “dentro do volume de emissão de moeda metálica aprovado pelo Banco Central Europeu, a cunhar, no ano de 2023, duas emissões comemorativas da moeda corrente de 2 (euro)”.

As moedas podem ser cunhadas com acabamento normal ou acabamento especial, sendo estabelecido para cada uma das emissões comemorativas um limite de 7.500 moedas em cada um dos acabamentos até um limite de 1.03 milhões de euros para a moeda pela paz e de 2,03 milhões de euros na moeda comemorativa da JMJ2023.

De acordo com o estabelecido na portaria a moeda comemorativa pela paz terá ao centro “a esfera armilar e à sua volta uma estrela com 16 pontas formada pela palavra «PAZ» inscrita nas 16 línguas oficiais dos 20 países que integram a Zona Euro”.

“As palavras inscritas em diversas fontes assinalam diferenças de identidade, estabelecem um diálogo e encontram um ponto de concórdia, com um significado comummente partilhado - a Paz”, especifica a portaria.

Já na moeda comemorativa da JMJ 2023 representa-se “na orla superior a legenda «Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023»; na parte inferior esquerda a representação do escudo de Portugal; ao centro a legenda «Portugal»; na parte direita, a legenda «Casa da Moeda» e a indicação do autor”.

“No campo central do desenho figura a cruz peregrina. A forma do globo terrestre é sugerida pelo conjunto de figuras de diversos tamanhos e de diferentes relevos, simbolizando a multietnicidade dos jovens participantes da Jornada. Na parte inferior, encontram-se duas mãos envolvendo o conjunto, representando ao mesmo tempo o acolhimento do Papa e também o sentido de inclusão e universalidade implícitos neste encontro”, acrescenta o diploma.