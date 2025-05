Grávida dá à luz em restaurante no Montijo

Uma grávida de termo do terceiro filho, que planeava almoçar num restaurante na zona de Sarilhos Grandes, concelho do Montijo, deu à luz esta quarta-feira naquele estabelecimento, apurou a TVI, do mesmo grupo da CNN Portugal.

Com sinais de parto iminente, a mulher de 25 anos foi auxiliada por uma funcionária do restaurante e o bebé nasceu ali mesmo; só depois chegaram os meios de socorro.

Ao que a TVI apurou, um responsável do restaurante "Casa dos Ossos" ligou num primeiro momento aos bombeiros da Moita que informaram que a zona pertence à jurisdição dos operacionais do Montijo que, alertados, prontamente chegaram ao local para assegurar o bem-estar de mãe e filho.

O alerta aos bombeiros voluntários do Montijo chegou às 14:33. No local esteve ainda a VMER do Barreiro.

Mãe e filho estão bem de saúde, e sob os cuidados da maternidade do Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro.