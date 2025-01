Investigação ao incêndio em restaurante na Costa da Caparica aponta para causa elétrica

A investigação ao incêndio num restaurante da Costa da Caparica aponta, segundo os indícios iniciais, para causa elétrica, apurou a TVI, do mesmo grupo da CNN Portugal.

As perícias ainda decorrem, estando a investigação a cargo da Polícia Judiciária de Setúbal.

O restaurante Casa Reîa, situado na praia da Cabana do Pescador, ficou totalmente destruído numa noite que foi de temporal na Margem Sul do Tejo, com chuva e trovoada forte.

O restaurante que agora ardeu abriu portas em 2022, depois de um incêndio, em maio de 2021, também ter destruído o anterior espaço que funcionava a poucos metros dali.