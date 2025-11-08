Vendida pelos pais por 5 mil euros e uísque: menina de 14 anos obrigada a casar em Espanha - TVI

Vendida pelos pais por 5 mil euros e uísque: menina de 14 anos obrigada a casar em Espanha

Guardia Civil (Olmo Blanco/Getty Images)

Foram feitas cinco detenções por tráfico de seres humanos e casamento forçado de menor

Cinco pessoas foram detidas por "tráfico de seres humanos para fins de casamento forçado" pela Guardia Civil espanhola e pelos Mossos d'Esquadra, em Navarra e Lleida. A vítima de 14 anos terá sido vendida em janeiro pelos próprios pais a um casal para que se casasse com o filho destes.

Os progenitores da menor, um homem e uma mulher de 35 anos, receberam "5.000 euros, cinco garrafas de uísque e alguns alimentos básicos" como pagamento, aponta a Guardia Civil em comunicado.

Além dos pais da rapariga, foram detidos dois homens de 40 e 20 anos e uma mulher de 42. Os três são acusados de compra e transporte da menor de Navarra para Lleida.

A adolescente foi levada para a Catalunha para consumar o casamento com o jovem de 20 anos, sendo depois "obrigada a mendigar para contribuir financeiramente para a família compradora".

Em outubro, a menor foi encontrada a mendigar em Les Borges Blanques e transferida para um centro de proteção, onde recebe "cuidados e apoio especializado".

