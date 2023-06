Casar está mais caro. Metade dos noivos já gasta acima de 20 mil euros

Os casamentos em Portugal estão cada vez maiores e mais dispendiosos. Quase 30% dos noivos já estima gastar mais de 30 mil euros na cerimónia, de acordo com um estudo elaborado pelo Instituto Superior de Administração e Gestão (ISAG) e do Centro de Investigação de Ciências Empresariais e de Turismo da Fundação Consuelo Vieira da Costa (CICET-FCVC).

Apenas 18,5% dos noivos tenciona gastar até 10 mil euros no casamento. Quase 30% prevê gastar entre 10 e 20 mil euros e percentagem idêntica entre 20 e 40 mil euros. Com um budget superior surge uma percentagem mais reduzida (11,1%) que conta com um orçamento entre 40 a 50 mil euros. Por outro lado, 11,1% dos noivos preveem gastar mais de 50 mil euros com o casamento.

Estes resultados foram apresentados na terça-feira durante a Porto Wedding Summit, na Fundação Dr. António Cupertino de Miranda. Mais de metade dos inquiridos (51,8%) deseja convidar entre 101 a 150 convidados. Uma em cada quatro festas tem mais de 150 pessoas, com apenas 7,4% a esperar ter menos de 60 participantes. Entre os envolvidos neste inquérito, 85,1% querem casar nos próximos três anos e têm uma média de idade de 30,5 anos.

Portugal é o destino preferido para a realização do casamento. Em relação ao tipo de cerimónia, 44,4% prefere o casamento civil, enquanto o casamento religioso conquista 55,56% das preferências. Entre os 44 destinos mais populares para a lua de mel, a escolha recai sobre as Ilhas Maldivas e a Tailândia (8,70%).

Coordenado por Elvira Vieira e Ana Pinto Borges, para o estudo “O noivado: experiências e emoções” foram recolhidas respostas via Internet, entre abril e junho 2023. Até ao momento da divulgação tinham sido recebidas 107 respostas completas ao questionário.