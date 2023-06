Atores Naomi Watts e Billy Crudup deram o nó

Naomi Watts e Billy Crudup são oficialmente um casal. A notícia foi confirmada pela atriz numa publicação de Instagram em que a surge ao lado de Crudup, com um vestido branco Óscar de la Renta e um ramo de flores nas mãos.

A estrela de "King Kong" colocou mais fotos desse dia nos "stories". Numa delas, Watts estava ao lado do ator de "The Morning Show" e escreveu "marido". Noutra colocou uma foto de grupo com o ator Mark Ruffalo, a sua mulher Sunny Coigney e mais dois amigos, escreve a CNN.

Segundo a imprensa, Billy Crudup e Naomi Watts começaram a namorar em 2017, quando interpretaram marido e mulher na série da Netflix "Gipsy".

Os atores fizeram a sua primeira aparição pública como casal em fevereiro de 2022, quando posaram juntos na passadeira vermelha dos prémios Screen Actors Guild.

Naomi Watts foi casada com o ator Liev Schreiber durante 11 anos. O casal, que tem dois filhos em comum, separou-se em 2016.

Billy Crudup namorou com a atriz Mary-Louise Parker, com quem tem um filho.