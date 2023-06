Noivo travado pela polícia quando seguia a alta velocidade para o casamento: 195 km/h

Se estava atrasado e queria chegar a horas, os planos não lhe correram bem. Um noivo dirigia-se para o seu casamento quando foi apanhado em excesso de velocidade pela polícia de Wiltshire, em Inglaterra. O homem conduzia a 195 km/h numa autoestrada.

A situação acabou por ser divulgada pela polícia, que não deixou de brincar com o sucedido.



"Normalmente, a noiva está sempre atrasada", lê-se numa publicação das autoridades no Twitter. "Infelizmente, este noivo tem de dar algumas explicações depois de ter sido apanhado a 195 km/h na M4 quando ia para o seu casamento."

Além de circular em alta velocidade, o noivo tinha um pneu em mau estado.

Convidados do casamento acabaram por ir buscar o noivo para levá-lo para a cerimónia, confirmou a polícia.

O condutor tem agora de se apresentar em tribunal e o veículo ficou apreendido.

Usually, the bride is always late. Unfortunately, this groom has some explaining to do after being caught at 121 mph on the M4 on the way to his wedding. A read nearside tyre with cord exposed topped this stop off. Driver reported to court, vehicle prohibited #donttellthebride pic.twitter.com/dKt6jSkKm2