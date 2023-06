"O dia mais feliz das suas vidas tornou-se um dia trágico". Noivo morre durante casamento

Era suposto ser um dos dias mais felizes das suas vidas, mas acabou por ser um dos mais trágicos. Um homem morreu uma hora após o início da cerimónia do seu casamento, no Nebraska, Estados Unidos, informa a NBC News.

Toraze e Johnnie Mae Davis juntaram a família e os amigos para celebrar o amor e prometerem dedicar o resto das suas vidas um ao outro. Pouco depois de o fazerem, o noivo caiu inanimado e uma ambulância transportou-o para o hospital, onde foi confirmado o óbito.

"O dia mais feliz das suas vidas tornou-se um dia tragico”, disse Monica Miller, uma das convidadas, à NBC News.

“Aconteceu em segundos”, contou Jewel Roberson, uma amiga da noiva, à KETV, revelando que o coração de Toraze Davis parou, pela primeira vez, uma hora após o início do casamento. “Ela casou e ficou viúva no espaço de dez minutos”, lamentou.

Os amigos estão a tentar apoiar Johnnie Mae como podem. Foi lançada uma recolha de donativos online, para ajudar nas despesas do funeral e com os filhos do casal.

“Ela passou de planear um casamento para planear um funeral”, observou Monica Miller, que está a organizar a recolha de fundos.