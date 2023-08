Eles planeiam festas de casamentos em destinos maravilhosos para os ricos e famosos. E estes são os seus segredos

Para casais com uma grande fortuna, uma festa de casamento nas margens do Lago de Como, em Itália, nos arredores de um castelo francês com torres ou numa praia mexicana ensolarada pode ser o ideal.

Mas estes atores, estrelas do desporto e bilionários da tecnologia não passam noites no Google à procura do local perfeito, a pesquisar fornecedores ou a folhear intermináveis críticas online.

Eles recorrem aos melhores organizadores de casamentos do mundo para, como diz o organizador Jung Lee, da empresa Fête New York, tornar “o impossível possível”.

Veja-se o resumo fornecido por uma noiva recente ao organizador de casamentos Colin Cowie:

“Quero ir para um sítio onde não seja fácil chegar, quero que seja tão remoto que as pessoas nunca mais voltem lá. E quero que seja extraordinariamente memorável”.

Para Cowie, esta é uma tarefa normal. O sul-africano nascido em Nova Iorque fez carreira a planear festas para os ricos e famosos - incluindo, em agosto de 2022, a extravagância do casamento de três dias de Jennifer Lopez e Ben Affleck.

“Se o pedido for de bom gosto, não há nada que eu não faça”, diz Cowie à CNN.

Para este cliente recente, Cowie escolheu o Lago Wānaka, na Nova Zelândia: lindo, tranquilo e - para uma festa de casamento americana - bastante longínquo.

Tudo isto, diz Cowie, foi “exorbitantemente caro”. A festa de casamento, os convidados e a equipa de Cowie, composta por várias pessoas, voaram em classe executiva para o outro lado do mundo para passar dias de celebração em grande estilo. Cowie conseguiu-o sem qualquer problema.

“Estávamos a trabalhar na paisagem da Nova Zelândia, que era tão bonita, com comidas extraordinárias, vinhos extraordinários - uma experiência fantástica”, diz Cowie.

Uma relação mútua

Os organizadores de casamentos afirmam que é importante que organizadores e casais tenham uma boa relação. Eis uma fotografia de um casamento em Puglia, Itália, planeado por Giorgia Fantin Borghi. Foto Giacomo Terracciano Studio/Courtesy Giorgia Fantin Borghi

Os casais ricos que planeiam casamentos de destinos de arromba confiam aos seus organizadores milhares, talvez milhões de dólares - e um dos dias mais especiais das suas vidas.

Escolhem cuidadosamente o seu organizador, mas os organizadores de casamentos de elite dizem que são igualmente criteriosos quando escolhem os casais com quem trabalham.

“Enquanto me estão a entrevistar a mim, eu estou a entrevistá-los a eles - é uma rua de dois sentidos”, diz Cowie. “Há pessoas por aí que são Noivozilas. Eu fujo para as colinas quando as vejo.”

Josiah Carr, da empresa de planeamento de eventos Samkoma, concorda com isto. Carr diz que ele e o seu marido e cofundador, Justin McGregor, prestam muita atenção às interações dos potenciais clientes durante as conversas introdutórias:

“Só de ver um casal a comunicar sobre o seu casamento, ficamos com uma boa noção de como se tratam uns aos outros. E isso, por sua vez, ajuda-nos a ter uma boa noção de como também nos tratarão”, afirma.

Carr planeou o muito falado casamento, em novembro de 2022, do ator da saga “Twilight” Taylor Lautner e da sua mulher - também chamada Taylor - numa vinha da Califórnia. Carr diz que ele e o marido se tornam frequentemente próximos dos seus clientes ao longo dos meses que passam a trabalhar juntos.

“A maior parte das vezes, depois do casamento, continuamos muito próximos desses casais, consideramo-los amigos, eles consideram-nos amigos”, afirma.

Ter uma boa relação com as famílias dos clientes é muitas vezes igualmente crucial. “Tenho mais mães na marcação rápida do que alguma vez pensei ter”, diz Carr.

Faz parte do trabalho do organizador de casamentos atenuar quaisquer desentendimentos familiares.

“Estou sempre a dizer às pessoas que nunca tive televisão por cabo em toda a minha vida adulta porque já tenho reality shows suficientes entre as minhas oito noivas e as suas famílias”, diz Carr. “Não preciso de televisão por cabo para me manter entretido. É, sem dúvida, uma carreira divertida”.

"Há pessoas por aí que são Noivozilas. Eu fujo para as colinas quando as vejo.” Colin Cowie, organizador de casamentos

Alguns casais preferem trabalhar com empresas sediadas nos seus países de origem, mas outros escolhem um organizador de casamentos sediado no destino onde pretendem casar.

A organizadora de casamentos Giorgia Fantin Borghi considera que o facto de ser italiana e viver em Itália é um dos seus grandes argumentos de venda.

“Para ser sincera, muitas pessoas com um património líquido muito elevado e muito ricas têm um pouco de medo dos italianos”, afirma, sugerindo que os americanos veem os italianos como sendo brutos. Fantin Borghi diz que consegue fazer uma ponte entre os fornecedores italianos e os casais de língua inglesa com quem trabalha.

Uma vez estabelecida a relação entre um organizador de casamentos de destino e um cliente com um património muito elevado, segue-se frequentemente um acordo de confidencialidade.

Lee - que planeou eventos para Katy Perry, Ronan Farrow e o Presidente dos EUA Joe Biden - diz que mais de metade dos seus trabalhos envolvem a assinatura de acordos de confidencialidade. Quer tenha ou não assinado um acordo formal, ela e a sua equipa são “ferozmente protetores dos clientes”.

“Os fornecedores que contratamos também se certificam de que fazem o mesmo”, acrescenta.

Aperfeiçoar a decoração e o serviço de mesa não é a única tarefa de um organizador de casamentos de destino. Também têm de gerir as relações familiares. Aqui está um casamento em Capri planeado por Giorgia Fantin Borghi. Ivano Losito/Curadoria Giorgia Fantin Borghi

As primeiras conversas entre um organizador de casamentos e os potenciais clientes também incluem discussões sobre o orçamento - sim, mesmo os casais mais ricos geralmente estabelecem um orçamento para as suas núpcias.

“Tenho clientes muito, muito ricos”, diz Lee. “E nunca, mas nunca, encontrei alguém que estivesse disposto a dar-me um cheque em branco.”

No entanto, estes orçamentos podem ser astronómicos. E quanto mais gigantesco for o orçamento, maior será o evento - pense em mais participantes, mais dias de festa, local maior.

“Essencialmente, se pegarmos no orçamento original do casamento para um dia, vamos fazê-lo quatro vezes ao longo de quatro dias”, explica Carr.

Isto poderia assumir a forma de “uma festa de boas-vindas exagerada, talvez um belo jantar romântico à luz das velas na primeira noite”, diz ele. “E depois uma festa de boas-vindas exagerada com entretenimento ao vivo na segunda noite, e depois o casamento. E depois temos um brunch de despedida num barco.”

Os convidados que participam em casamentos de destino de luxo pagam normalmente o seu próprio bilhete de avião, com o entendimento de que, se conseguirem chegar ao local do evento, trataram deles a partir daí.

Há exceções. Cowie diz que “em certas circunstâncias, o cliente dirá 'quero levar toda a gente de avião, vou fretar um jato grande'”.

Enquanto muitos organizadores de casamentos de destino aceitam um orçamento ilimitado, Sarah Thomas, organizadora de casamentos nascida no Reino Unido e sediada em França, da Sarah Thomas Events, limita conscientemente os seus casamentos a meio milhão de euros.

“Simplesmente porque, depois desse valor, as pessoas estão a pedir coisas com as quais eu não concordo eticamente”, diz Sarah Thomas à CNN. “Com a quantidade de dificuldades que existem no mundo, não concordo com a ideia de ter, digamos, um milhão de pétalas de rosas vermelhas a cair de um helicóptero, esse tipo de coisas”.

Thomas ainda planeia alguns eventos extremamente extravagantes - pense em casamentos em castelos franceses inspirados nos seus anos de trabalho para a família real britânica. Ela apenas sentiu a necessidade de introduzir um limite “depois de fazer um casamento para um miúdo de um fundo fiduciário”.

“Fiquei destroçada”, diz ela. “E disse ao meu sócio: 'Não consigo trabalhar com esta gente'.”

Destinos muito procurados

O Lago de Como é um destino muito popular para casamentos. Eis um casamento em Villa Olmo planeado por Giorgia Fantin Borghi. Estúdio Giacomo Terracciano/Curadoria Giorgia Fantin Borghi

Os organizadores de casamentos de destino de elite não são apenas planeadores de eventos de topo - hábeis em tudo, desde a organização de mesas e exposições florais até à gestão de sogros -, são também guias ambulantes dos destinos mais bonitos do mundo e potenciais locais de casamento.

Por vezes, diz Carr, os casais chegam à sua empresa Samkoma com uma ideia de onde querem organizar as suas núpcias, mas com a mesma frequência procuram-no para se inspirarem.

Carr pergunta aos futuros casais: “Há certas paisagens que vos atraem mais? Sentem-se mais atraídos pelo oceano? Sentem-se mais atraídos pelo campo, pelas montanhas?”

O objetivo, diz, é “tentar perceber o que o casal procura em termos geográficos”.

“E depois, a partir daí, muitas vezes sou capaz de recomendar apenas a partir das minhas próprias viagens.”

Certos países - nomeadamente a Itália e a França - continuam a ser eternamente populares. E dentro desses países, certos locais estão no topo da lista de muitos casais.

Fantin Borghi diz que o Lago de Como é o principal local italiano, em parte, pensa, devido ao reconhecimento do nome. Não só os casais americanos conhecem a região de filmes como “Casino Royale”, como também casais de celebridades como John Legend e Chrissy Teigen se casaram lá.

Fantin Borghi sugere que o Lago de Como também é popular devido à abundância de hotéis de cinco estrelas que surgiram à volta do lago nas últimas duas décadas. Se os 1% vêm para cá, têm certas expectativas em relação ao serviço e ao alojamento - nos arredores do Lago de Como, sabem que o podem obter.

Villa Pliniana é outro local de luxo onde Giorgia Fantin Borghi planeou casamentos anteriores. Matteo Coltro/Curadoria Giorgia Fantin Borghi

Cowie diz que é absolutamente crucial garantir que um local seja capaz de proporcionar uma experiência superluxuosa e sem falhas. Os seus clientes têm aquilo a que ele chama “a mentalidade do Four Seasons”. Mesmo quando está a planear um casamento num local de cinco estrelas, nunca deixa nada ao acaso e traz sempre o seu próprio pessoal para trabalhar com os que já estão no local.

“Trazemos uma camada completa de gestão”, explica. “Trazemos o nosso próprio concierge, que trabalha em conjunto com o concierge do hotel, e trazemos o nosso próprio gestor de alimentos e bebidas para trabalhar em conjunto com o hotel.”

Cowie diz que recentemente lhe foi pedido que “salvasse” um casamento que tinha sido planeado por outra pessoa. O problema, diz Cowie, era que não havia pessoas suficientes no local capazes de prestar o elevado serviço necessário.

“Fui literalmente para a ilha com uma equipa da Força de Intervenção”, diz. “Fiz uma análise e depois trouxe o resto da equipa para criar o apoio que deveria ter existido desde o início.”

Dito isto, Cowie sublinha que os planeadores locais também são parte integrante do processo. Na sua experiência, é a equipa local que intervém se houver problemas no dia.

“Estávamos a organizar um casamento, há seis semanas, em Cannes, no sul de França”, recorda. “Do nada, tivemos uma trovoada e a festa era ao ar livre, numa bela área de gravilha - e quando demos por isso, estávamos mergulhados em água. Mas como tínhamos pessoas locais connosco, trouxeram quatro reboques de gravilha e cobriram o chão completamente. A água desapareceu”.

Tudo isto aconteceu mesmo antes da chegada dos primeiros convidados. Quando os convidados chegaram ao belo local, momentos depois, não souberam de nada.

Entretenimento de alto nível

O entretenimento é uma parte importante de qualquer feste de casamento num destino. Reel & Frames/Curadoria Giorgia Fantin Borghi

Uma vez definido o local, os organizadores e os clientes começam a discutir o que é frequentemente a componente mais dispendiosa - o entretenimento no dia do casamento.

Pode ser uma orquestra com várias pessoas a tocar enquanto o casal caminha pelo corredor, um espetáculo de luzes com drones, uma atuação de ballet personalizada ou uma aparição surpresa de um artista musical mundialmente famoso.

Embora Cowie esteja aberto a todos os pedidos, diz que normalmente desencoraja a atuação de superestrelas nas núpcias. Os músicos de renome mundial têm as suas próprias exigências - pense num palco de 12 metros, um plano de iluminação, um limite de tempo.

“E, de repente, passa a ser tudo sobre o cabeça de cartaz, e todos os convidados estarão a falar sobre o cabeça de cartaz”, diz Cowie. “Muitas vezes, isso toma conta do casamento.”

O casal deve ser a “estrela do espetáculo, o ponto focal de tudo”, afirma Cowie.

“Então, porquê diluir isso com alguém? E também, as pessoas vão lá para expressar o seu amor por vocês. Não se trata de ir para se divertirem da forma mais exagerada possível.”

“Costumo dizer ao cliente: 'Porque não guardas isso para o teu próximo grande aniversário?”

No entanto, se um casal insistir, os organizadores de casamentos de destino anuem.

“Obviamente, quanto maior for o nome, maior será o preço”, diz Carr. “Mas quando se trabalha com alguns destes clientes que têm um orçamento ilimitado, se eles quiserem que os restantes membros dos Journey venham tocar durante dois minutos, esse preço será elevado, mas algumas pessoas pagam.”

E mesmo que o músico esteja a meio da digressão e não possa passar por cá, há soluções alternativas que podem proporcionar as emoções pretendidas.

“Temos conseguido trabalhar com as empresas de gestão para que os artistas gravem uma canção de dois ou três minutos e depois a enviem ao casal e tenhamos um vídeo projetado na parede”, diz Carr.

Falando da possibilidade de a atenção ser desviada do casal que vai casar, como é que os organizadores de casamentos lidam com o impacto de uma potencial lista de convidados VIP?

Cowie diz que já assistiu a “muitos casamentos com grandes, grandes, grandes estrelas” e diz que “não é realmente um problema”.

Depois de um pouco de excitação inicial, toda a gente se concentra no casamento - afinal, toda a gente está lá para celebrar o casamento do casal, o que cria um pouco de igualdade de condições.

“Isso normaliza a situação, não há limites para o enamoramento”, concorda Lee.

“Não é invulgar a presença de uma pessoa conhecida - quer seja um desportista ou uma atriz - não é invulgar, mas nunca vi que se sobrepusessem ou ofuscassem o nosso casal”, afirma.

Esperar o inesperado

Grande parte do trabalho de um organizador de casamentos de destino consiste em antecipar todos os pormenores. Cowie diz que a sua equipa planeia cada dia “literalmente minuto a minuto”.

O objetivo é “saber exatamente o que esperar de quem e a que horas, e como vai acontecer - e o que temos de enfrentar”, diz.

“Fizemos o casamento da Jennifer Lopez e do Ben Affleck em agosto passado”, diz Cowie. O local na Geórgia era “perto de um pântano. Por isso, tivemos de nos certificar de que tínhamos pulverizado contra os mosquitos, tivemos de nos certificar de que tínhamos guarda-chuvas extra à mão, tivemos de nos certificar de que tínhamos tendas para o caso de chover a qualquer altura”, recorda.

“Grande parte do nosso negócio consiste em pensar proactivamente no que pode correr mal. E como é que garantimos que temos tudo o que é necessário para o fazer? E como é que garantimos que temos todas as redes de segurança para garantir que não corre mal.”

Embora se possa pensar que os casais ricos contratam organizadores de casamentos para evitar pensar nestes pormenores menores e potencialmente stressantes, Cowie diz que partilhará todas estas informações com os seus clientes.

“Porque, no fim de contas, há uma grande etiqueta de preço associada”, diz ele. “E queremos que eles saibam exatamente para onde foi cada dólar.”

“Acho que quanto mais informação lhes dermos, mais confiança lhes dá saberem que interpretámos o que procuram”, diz Cowie. “E eles têm alguém que é muito mais do que apenas criativo - alguém que pode realmente garantir uma experiência extraordinária para os hóspedes, aconteça o que acontecer.”