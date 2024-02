Maior oferta de casas não trava aumento de rendas

As rendas de casas estão a sofrer o maior aumento em 30 anos apesar do aumento da oferta de casas, avança o jornal Público. Segundo Pedro Nuno Santos, secretário-geral do PS, o número de anúncios de casas disponíveis para arrendar terá aumentado acima de 50% e as medidas do Mais Habitação já estarão a surtir efeito.

No entanto, segundo o jornal, apesar do aumento ser real, também os preços das rendas continuaram a aumentar e, em janeiro deste ano, foi registado o maior aumento desde 1994: 6%.

O Público diz que consultou o mesmo portal que Pedro Nuno Santos para confirmar os dados de habitação disponível para arrendamento, concluindo que a oferta naquele portal aumentou 55% em Portugal no quarto trimestre de 2023.