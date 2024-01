Preços das casas continuam a aumentar, mas vendas derrapam

O preço das casas está a aumentar há 11 anos consecutivos, avança o jornal Público, que cita dados da Confidencial Imobiliário, e que mostram que apesar da venda de casas estar a diminuir, os preços voltaram a bater recorde em 2023.

No entanto, no ano passado, a subida dos preços registou um abrandamento significativo apesar de continuar a superar os dois dígitos. No total, no ano passado, os preços aumentaram 11,8% (em 2022 tinham aumentado 18,7%), com o preço médio de venda a atingir os 2.257 euros por metro quadrado nas habitações usadas e os 3.465 euros por metro quadrado nas habitações novas.

Os dados mostram ainda que apesar das vendas terem diminuído em 2023, a desaceleração nas vendas já se vinha a verificar desde o final de 2022.