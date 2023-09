Os três arguidos do caso 'Cashball' foram absolvidos

Os arguidos no caso 'Cashball' foram todos absolvidos.

O caso remonta a abordagens feitas por empresários a árbitros de andebol e a um defesa central do Chaves para "beneficiar o Sporting". O clube foi ilibado e tornou-se assistente no processo. Três arguidos, incluindo o denunciante do caso, eram acusados de corrupção ativa. Trata-se dos empresários João Gonçalves e Paulo Silva e do ex-funcionário do Sporting Gonçalo Rodrigues.

A investigação deste caso teve o seu fim em novembro do ano passado, dois anos e meio depois do seu início. O relatório concluiu, entre outros factos, que Paulo Silva, empresário que em março de 2018 denunciou o caso, abordou dois árbitros de andebol, em 2017, oferecendo-lhes 2.500 euros, com a intenção de os levar a beneficiar o Sporting em jogos com o ABC de Braga e o FC Porto.

Paulo Silva assumiu ter sido mandatado, através de intermediários, para corromper árbitros de andebol e jogadores de futebol adversários, de modo a favorecerem o Sporting.

No que se refere ao futebol, o documento, concluiu que Paulo Silva terá oferecido a Leandro Freire, jogador do Desportivo de Chaves, 25 mileuros para que este prejudicasse o seu clube nos dois jogos com o Sporting, “proposta que não foi aceite”.