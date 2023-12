Lacerda Sales confirma reuniões com o filho de Marcelo por causa das gémeas

Afinal António Lacerda Sales ficou a conhecer do caso das duas gémeas luso-brasileiras pelo filho do Presidente da República, Nuno Rebelo de Sousa.

O ex-secretário de Estado da Saúde revelou, em entrevista ao semanário Expresso, que tomou conhecimento do caso no dia 7 de novembro de 2019, “em reunião com Nuno Rebelo de Sousa, a seu pedido”, confirmando uma notícia avançada pela TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) há duas semanas.

“Fez a apresentação de cumprimentos, dado que não o conhecia, e falou-me, factualmente, das duas crianças”, afirmou o antigo governante.

Essa audiência foi pedida por Nuno Rebelo de Sousa ao gabinete do então secretário de Estado da Saúde, “com o objetivo de apresentar cumprimentos”.

António Lacerda Sales admite mesmo ter estado presente em duas reuniões com o filho do Presidente da República. A primeira serviu para que fosse apresentado o caso das gémeas, que viriam a ser tratadas no Hospital de Santa Maria para a doença atrofia muscular espinhal tipo 1.

"Disse-me que conhecia duas crianças luso-brasileiras com AME, com perto de um ano e que seria importante fazerem um medicamento (Zolgensma) até cerca dos dois anos", referiu.

"É importante dizer que me apresentou o caso com muita generosidade e sentido humanista, de tal forma que me sensibilizou", acrescentou o ex-governante.

No segundo encontro Nuno Rebelo de Sousa fez-se acompanhar de empresários de hospitais privados do Brasil, mas António Lacerda Sales sublinhou que se tratou de um assunto "completamente diferente".

Apesar destas novas revelações, o ex-secretário de Estado continua a garantir que não se recorda de ter dado qualquer indicação para um contacto com o Hospital de Santa Maria, embora a auditoria ali realizada refira que a consulta foi marcada pelo secretário de Estado da Saúde, que à data era precisamente António Lacerda Sales.

Este caso foi revelado pela TVI a 4 de novembro, havendo uma suspeita de "cunha" por parte do Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa negou sempre qualquer interferência no caso, mas já veio confirmar que o seu filho enviou um email a pedir uma intervenção da Casa Civil no caso. O chefe de Estado referiu que esse mesmo pedido seguiu para o Governo, dizendo sempre que é ao Executivo que se devem colocar questões.

Esses mesmos contactos, garante António Lacerda Sales, não são do seu conhecimento: "[Nuno Rebelo de Sousa] não me deu conta que haveria um processo paralelo do ponto de vista formal, que tinha havido contactos com a Estefânia, com a Casa Civil, que esse contacto tinha ido para o gabinete do primeiro-ministro e para o Ministério da Saúde. Também não falou que haveria intenção de uma consulta no setor privado ou de, eventualmente, passar para o setor público para poderem ser incorporadas nalgum ensaio clínico".