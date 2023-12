Marcelo garante que Presidência respeitou totalmente a lei no caso das gémeas (e volta a atirar o assunto para o Governo)

O Presidente da República voltou a defender que agiu dentro da normalidade no caso das gémeas tratadas no Hospital de Santa Maria.

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que “não houve nada que não fosse o respeito da lei”, acrescentando que o tratamento dado pela Presidência ao caso foi “igual àquele que foi seguido relativamente a qualquer cidadão”.

Isto apesar de, como se sabe, o caso ter chegado à Presidência através do filho de Marcelo Rebelo de Sousa, Nuno Rebelo de Sousa.

Ainda assim, e segundo o Presidente da República, que continua a defender a sua posição, “não houve nada que não fosse um procedimento transparente em termos administrativos”.

Numa ideia também já repetida outras vezes, Marcelo Rebelo de Sousa deixou para o Governo possíveis esclarecimentos. “A partir do momento em que houve uma comunicação ao Governo, aí começa um processo no qual a Presidência não teve nenhuma intervenção”, reiterou.

Recorde-se que este caso chegou a Portugal através de Nuno Rebelo de Sousa, que enviou um email à Presidência da República a questionar sobre a possibilidade de estas crianças receberem o tratamento com medicamento mais caro do mundo, o Zolgensma, no Hospital de Santa Maria.

O caso das duas gémeas, de nacionalidade luso-brasileira, acabou por ser tratado pela Casa Civil da Presidência, que despachou o processo para o Governo. Em todo este caso, que foi revelado em novembro pela TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), suspeita-se de uma “cunha” feita por Marcelo Rebelo de Sousa, sendo que vários governantes da altura também estão implicados, uma vez que se suspeita de uma decisão política e não médica.