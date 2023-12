Caso das gémeas. Lacerda Sales reuniu-se com filho de Marcelo no Ministério da Saúde

Lacerda Sales nega ter marcado consultas no caso das gémeas tratadas no Santa Maria

Opinião: A democracia não pára por o PS impedir Temido e Lacerda na AR no caso das gémeas. Outra opinião: O PS interfere com o esclarecimento do caso

"Quando digo que não me lembro é porque genuinamente não me lembro": Lacerda Sales aguarda documentos para “tentar relembrar” caso das gémeas

Há um novo desenvolvimento no caso das gémeas luso-brasileiras: a TVI, do mesmo grupo da CNN Portugal, sabe que o secretário de Estado da Saúde à data dos factos, António Lacerda Sales, teve reuniões com Nuno Rebelo de Sousa, no Ministério da Saúde, quando decorria este processo.

Confrontado várias vezes com a notícia da TVI, o agora deputado socialista nunca desmente. "Nem desmentir, nem confirmar, porque são situações que só em sede própria devem ser tratadas. Não devem ser tratadas na praça pública", disse à entrada para a Assembleia da República.

A reação do ex-secretário de Estado foi captada no mesmo dia em que o Partido Socialista decidiu chumbar pedidos de audição de Lacerda Sales e de Marta Temido convocados pelo Chega e pela Iniciativa Liberal.

"Corre um inquérito em sede própria. Eu conheço os tempos da justiça, conheço os tempos do Ministério Público, os poderes da IGAS" Eu só responderei aos detalhes do processo em sede própria. Em sede própria é o IGAS e é o DIAP, respeitando aquilo que são os poderes e os tempos da Justiça", afirmou Lacerda Sales à CNN Portugal.

Recorde-se que a médica que prescreveu o medicamento de quatro milhões de euros às irmãs escreveu, em três registos clínicos oficiais, que a primeira consulta das gémeas foi marcada a pedido do ex-secretário de Estado da Saúde, que era, à época, Lacerda Sales.