Caso das gémeas: Lacerda Sales vai ser ouvido na IGAS. "Pedi para responder por escrito"

António Lacerda Sales vai prestar esclarecimentos à Inspeção-geral das Atividades em Saúde (IGAS) no caso das gémeas tratadas no Hospital de Santa Maria que receberam o medicamento mais caro do mundo . Segundo adiantou o próprio à CNN Portugal, o depoimento será feito por escrito. "Era uma das prerrogativas que tinha e por isso pedi para ser ouvido por escrito". Lacerda Sales - que viu a sua imunidade parlamentar levantada na semana passada - aguarda que os inspetores enviem as perguntas.

António Lacerda Sales foi referenciado na auditoria interna do Hospital de Santa Maria, tendo sido apurado que foi através de uma cunha que partiu do seu gabinete como Secretário de Estado da Saúde que as gémeas conseguiram uma consulta de especialidade para aí terem depois acesso ao tratamento para a atrofia muscular espinhal, uma doença neurodegenerativa. O tratamento rfoi feito ecorrendo ao medicamento mais caro do mundo, que custava dois milhões de euros, à data ( 2019) por não estar ainda autorizado no mercado português.

Segundo explicou Lacerda Sales à CNN Portugal, no dia 28 de dezembro a 14ª comissão parlamentar da Assembleia da República informou-o de que “tinha recebido um pedido da IGAS” para que ele e a Marta Temido, que era ministra da saúde à data dos fatos sob investigação, fossem ouvidos para prestar esclarecimento no caso das gémeas luso-brasileiras.

Na semana passada, Lacerda Sales viu a comissão parlamentar levantar-lhe a imunidade. “E havendo duas possibilidades pedi para ser responder por escrito por uma questão de logística”, diz o ex-secretário de Estado, explicando que o fez por “uma questão logística”. “Vou estar em Leiria por isso é mais fácil assim”.

Quanto ao processo que decorre no Ministério Público, Lacerda Sales adianta que “ainda não recebeu qualquer notificação”.

Lacerda Sales já confirmou que esteve reunido com o filho de Marcelo Rebelo de Sousa.

Marta Temida deverá ser ouvida na IGAS ainda esta semana.