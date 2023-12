Marcelo teve posição "negativa" sobre o tratamento das gémeas no Hospital de Santa Maria

O Presidente da República afirmou que a posição da Presidência para o tratamento das gémeas no Hospital de Santa Maria era negativa. À saída de uma visita em Alcoitão, Marcelo Rebelo de Sousa indicou que a “opinião” da Casa Civil era de uma “posição negativa, quer da consultora, quer da Casa Civil, relativa à pretensão”.

Essa pretensão era o pedido feito pelo filho de Marcelo Rebelo de Sousa, Nuno Rebelo de Sousa, que enviou um email à Presidência a pedir um encaminhamento das duas crianças luso-brasileiras para o Hospital de Santa Maria.

“[Aquela] era a posição tomada pelo chefe da Casa Civil, que era mais negativo [relativamente ao caso]”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, vincando que a posição da Casa Civil era de que os utentes tratados deviam ter residência em Portugal, coisa que, à altura, não acontecia no caso das crianças.

A partir daí, e tal como já tinha feito na comunicação ao país, o Presidente da República deixa as responsabilidades no Governo: “De qualquer maneira manda-se para o gabinete do primeiro-ministro, que segue os trâmites para os ministérios”.

Questionado sobre qual a posição do Presidente da República em concreto, Marcelo Rebelo de Sousa escudou-se naquilo que foi defendido pelo chefe da Casa Civil: “A minha posição… eu não tinha de ter posição. A Casa Civil toma uma posição, é a posição da Presidência da República, do Presidente da República”.

Este caso, no qual se suspeita que tenha existido uma "cunha" que partiu do filho do Presidente da República, foi noticiado em primeira mão pela TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal). Marcelo Rebelo de Sousa confirmou, várias semanas depois, ter recebido um email do seu filho, Nuno Rebelo de Sousa, a pedir que o caso fosse analisado. Daí o pedido seguiu para o Governo, suspeitando-se agora que tenha sido o secretário de Estado da Saúde à altura, António Lacerda Sales, a dar seguimento ao processo.