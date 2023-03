O Ministério Público (MP) pediu esta terça-feira a ida a julgamento dos arguidos Manuel Pinho, da mulher, Alexandra Pinho, e de Ricardo Salgado por todos os crimes que constam da acusação do Caso EDP.

No debate instrutório, realizado no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) e que vai continuar da parte da tarde com as alegações das defesas dos três arguidos, os procuradores do MP, Carlos Casimiro e Hugo Neto, defenderam os argumentos que sustentam os crimes imputados aos arguidos e pediram para a juíza Gabriela Assunção enviar todos para julgamento.

“Que se pronuncie todos os arguidos nos exatos termos da acusação”, declarou o procurador Hugo Neto, já depois de o seu colega Carlos Casimiro ter rebatido a maioria dos argumentos invocados pelas defesas do antigo governante, da sua mulher e do ex-banqueiro nos respetivos requerimentos de abertura de instrução.

O antigo ministro da Economia (entre 2005 e 2009) Manuel Pinho foi acusado no Caso EDP de um crime de corrupção passiva para ato ilícito, outro de corrupção passiva, um crime de branqueamento de capitais e um crime de fraude fiscal.

Foram ainda acusados neste processo a mulher do ex-ministro, Alexandra Pinho, em concurso efetivo e coautoria material com o marido de um crime de branqueamento de capitais e outro de fraude fiscal, e o antigo presidente do BES, Ricardo Salgado, por um crime de corrupção ativa para ato ilícito, um crime de corrupção ativa e outro de branqueamento de capitais.