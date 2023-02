Um incêndio na fábrica Transmaior, em Castanheira do Ribatejo, Vila Franca de Xira está a mobilizar 49 operacionais apoiados por 20 viaturas, confirmou fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro de Lisboa à CNN Portugal.

O alerta foi dado às 12:30. O incêndio no armazém na transportadora atingiu o nível da cobertura e ainda continua ativo, estando o combate a evoluir favoravelmente.

De acordo com a mesma fonte, "não há vítimas a registar até ao momento, só danos materiais".

Estão no local meios das corporações de Castanheira do Ribatejo, Vila Franca de Xira, Alverca do Ribatejo, Alhandra, Póvoa de Santa Iria, Vialonga e Zambujal e da GNR.