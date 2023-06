Três desconhecidos juntam-se para uma caminhada junto a um famoso castelo alemão. O que se seguiu foi uma tragédia

Duas jovens turistas americanas que visitavam o castelo de Neuschwanstein, em Schwangau, na Alemanha, na quarta-feira, encontraram um homem, também ele americano e turista, e decidiram juntar-se para uma caminhada nas imediações daquele que é conhecido como o "castelo da Disney". No entanto, segundo explica o comunicado da polícia, o que podia ter sido apenas um encontro amigável acabou em tragédia.

O agressor, de 30 anos, violou a jovem de 21 anos e, quando a amiga de 22 tentou ajudar, sufocou-a e empurrou-a para a ravina perto da ponte Marienbrücke.

"O crime aconteceu na quarta-feira, cerca das 14:20. As duas turistas conheceram o homem durante uma caminhada a leste da Marienbrücke e juntaram-se a ele. O turista conduziu-as então, sob o pretexto de as levar por um trilho de difícil visibilidade que conduzia a um miradouro. Aí ele atacou fisicamente a jovem de 21 anos. Quando a [rapariga] de 22 anos tentou ajudar, ele sufocou-a e empurrou-a por uma encosta íngreme em direção a Pöllat", revela o comunicado, acrescentando que se presume que se trata de um crime sexual.

Ambas as mulheres foram empurradas para a ravina e ficaram a 50 metros uma da outra, tendo sido resgatadas pelos serviços de emergência de montanha. As jovens foram transportadas de helicóptero para o hospital, com ferimentos graves, mas a rapariga de 21 anos não resistiu aos ferimentos.

Agressor tenta fugir após crime

Após o crime, o suspeito conseguiu fugir do local, o que obrigou a polícia a lançar uma busca alargada à volta do castelo, com recurso a cães e até helicóptero para capturar o homem. O agressor viria a ser detido nas imediações do castelo e um vídeo divulgado no Twitter mostra o momento em que o suspeito é levado algemado pelas autoridades.

At Neuschwanstein, there was a rescue of multiple people from a helicopter and one was taken out in handcuffs, seemingly after they fell from a cliff and climbed over railings. pic.twitter.com/yVGqqSRlwX — Eric Abneri (@thefrownyface) June 14, 2023

O agressor foi presente ao juiz de instrução responsável do Tribunal de Kempten e ficou detido. A polícia criminal de Kempten assumiu a investigação de tentativa de homicídio e homicídio, bem como de crime sexual, contando com a ajuda de agentes da Força Alpina para aceder ao local do crime. As autoridades procuram agora testemunhas que possam fornecer pistas para que o crime possa ser reconstituído.