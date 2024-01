Ex-ministro das Finanças do Catar condenado a 20 anos de prisão e ao pagamento de multa de 15 mil milhões

O antigo ministro das Finanças do Catar foi condenado a 20 anos de prisão pela lavagem de dinheiro no valor de mais de cinco mil milhões de euros, avanca a agência Reuters, que cita um documento de um tribunal criminal.

A decisão conhecida na primeira instância deliberou que Ali Sherif al-Emadi também vai ter de pagar uma multa superior a 15 mil milhões de euros. O valor é alcançado com o pagamento do dobro do prejuízo feito ao Estado catari, ao qual são adicionados cerca de cinco mil milhões de euros em multas adicionais.

O tribunal criminal do Catar deu ainda como provado que o Sheikh Nawaf bin Jassim bin Jabor Al Thani, um dos membros mais importantes da família que governa o país, e que é irmão do primeiro-ministro, utilizou de forma ilegal fundos públicos. Por este crime o homem foi condenado a seis anos de prisão e a uma multa superior a 200 milhões de euros.

Emadi e o sheikh Nawaf foram a julgamento com outros 14 arguidos, podendo ainda recorrer desta decisão, que foi proferida a 10 de janeiro.

Além de lavagem de dinheiro, o antigo ministro das Finanças foi ainda condenado por suborno, abuso de poder e danos nos fundos públicos. De fora ficaram possíveis crimes de corrupção.

Emadi foi detido em maio de 2021, tendo sido imediatamente demitido do cargo de ministro das Finanças.

O primeiro-ministro e o ministro dos Negócios Estrangeiros do Catar disseram que esta investigação estava apenas relacionada com Emadi, afastando a possibilidade do comprometimento de outros governantes no mesmo caso.