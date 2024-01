Com 99% dos votos contados, Trump vence no Iowa com mais de 50% de apoio

O ex-presidente norte-americano Donald Trump e pré-candidato à Casa Branca está à frente do 'caucus' do Iowa com mais de 50% dos votos, enquanto o governador da Florida, Ron DeSantis, está em segundo.

Estes são os resultados divulgados pelo Partido Republicano do Iowa com mais de 110 mil votos contabilizados, o que representa cerca de 99% da contagem, de acordo com a CNN Internacional

Trump lidera a corrida com 56,210 votos (51%), enquanto DeSantis tem 23,400 votos (21,2%).

Na terceira posição está a antiga governadora da Carolina do Sul e ex-embaixadora nas Nações Unidas Nikki Haley, com 21,076 votos (19,1%).

Já o empresário Vivek Ramaswamy está em quarto lugar, com 8,447 votos (7,7%).

“O mais importante é que queremos agradecer ao grande povo de Iowa”, disse Trump no discurso de vitória, citado pela CNN Internacional.

“Eu realmente acho que agora é hora de todos, do nosso país, se unir”, acrescentou. “Queremos unir-nos, seja republicano, democrata, liberal ou conservador”, afirmou.

Nos 'caucus' do Iowa serão distribuídos 40 delegados: 20 para Trump, oito para DeSantis, sete para Haley, segundo os dados recolhidos até ao momento, e os restantes cinco ficarão dependentes do resultado final.

Dois temas principais estiveram na agenda deste ‘caucus’ Republicano: realizar uma votação vinculativa para o candidato presidencial do partido e eleger delegados para estarem nas convenções do condado, que é a próxima etapa no processo de vários níveis de eleição de delegados para participarem na Convenção Nacional Republicana, que decorre em Milwaukee no verão.

Ramaswamy suspende candidatura presidencial

O empresário de biotecnologia Vivek Ramaswamy suspendeu na segunda-feira a candidatura à indicação republicana para as presidenciais de 2024 e anunciou o apoio ao ex-Presidente Donald Trump, após um resultado dececionante nos 'caucus' do Iowa.

Ramaswamy, um novato político de 38 anos que procurou replicar a ascensão de Trump ao posicionar-se como um bombástico e rico 'outsider', anunciou: "A partir deste momento vamos suspender esta campanha presidencial. Não há caminho para eu ser o próximo Presidente (...). Liguei para Donald Trump para o felicitar pela vitória e para lhe dizer que a partir de agora ele terá o meu total apoio".

Durante a campanha, o empresário provocou os oponentes, mas elogiou Trump, dizendo que é “o melhor Presidente do século XXI”. Argumentou, porém, que os republicanos deveriam optar por “pernas novas”, numa referência à idade do magnata, que completa em junho 78 anos.

A abordagem, incluindo um apelo à “revolução”, colocou Ramaswamy na lista de candidatos que se tentaram tornar numa alternativa viável a Trump.

A decisão de desistir, contudo, torna-se a mais recente confirmação de que o ex-Presidente, mesmo com 77 anos e sob múltiplas acusações criminais, ainda domina a política republicana e continua a ser o grande favorito para ganhar a nomeação do Partido Republicano pela terceira vez consecutiva.

Filho de imigrantes indianos, Ramaswamy entrou na política ao mais alto nível depois de ganhar centenas de milhões de dólares na intersecção entre fundos de cobertura e investigação farmacêutica, uma carreira que traçou e construiu enquanto se formava na Universidade de Harvard e, mais tarde, em Yale.

O empresário levou para a campanha a mesma abordagem ousada que usou para obter dinheiro dos investidores, mesmo quando os medicamentos que promovia nunca chegaram ao mercado.