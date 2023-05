"A degradação da política é isto": PS critica "linguagem ofensiva e antidemocrática" de Cavaco Silva

Eurico Brilhante Dias, líder do Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PS), criticou a postura do ex-Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, no discurso do encerramento do Encontro Nacional dos Autarcas Social-Democratas (ASD).

Numa mensagem publicada nas redes sociais, o socialista descreveu o discurso de Cavaco Silva, marcado por fortes críticas ao Governo de António Costa, como uma "evidente captura da direita democrática pelos radicais extremistas que não escoteiam o ódio ao PS".

"A degradação da política é isto. Na senda do comportamento insultuoso dos deputados do PPD/PSD na CPI da TAP, e de um presidente do partido que procura envolver os serviços de informação na disputa político-partidária, hoje uma personalidade com muitas responsabilidades adotou uma liguagem ofensiva e antidemocrática, numa evidente captura da direita democrática pelos radicais extremistas que não escoteiam o ódio ao PS", escreveu Brilhante Dias, numa publicação no Facebook.

O deputado socialista lamenta o que diz ser a falta de respeito por um partido com 50 anos, "milhares de militantes", e que "há quase 8 anos, com bons resultados, lidera o país em contextos muito desafiantes".

"Se tudo isto é preocupação pelos resultados económicos que vão aparecendo gradualmente na vida dos portugueses, então é ainda mais ilegítimo. Não esqueceremos", avisa.

Eurico Brilhante Dias reagiu assim ao discurso de Cavaco Silva num encontro de sociais-democratas, no qual o ex-Presidente da República dirigiu várias críticas ao Governo liderado por António Costa, classificando-o como "incompetente" e "mentiroso". No entender do também antigo primeiro-ministro, António Costa "perdeu a autoridade" e "não desempenha as competências que a Constituição lhe atribui: dirigir o funcionamento do Governo e a política geral do Executivo e coordenar e orientar todos os ministros".

"Nunca imaginei que a incompetência do Governo socialista atingisse uma tal dimensão”, lamentou, perante uma plateia de sociais-democratas que aplaudiam suas palavras - entre eles, Luís Montenegro e Carlos Moedas.

Mas o PS e o Governo não foram os únicos alvos do discurso de Cavaco Silva. O antigo chefe de Estado deixou também alguns recados aos sociais-democratas, chamando a atenção para o rumo do próprio partido, que, no seu entender, "não deve ir a reboque de moções de censura", nem "dispersar energias com outros partidos" ou "responder às provocações que deles possam vir, assim como de alguns comentadores políticos".