Rapaz de 14 anos resgatado após cair em buraco com 7 metros de profundidade enquanto tentava recuperar bola de futebol

Um rapaz de 14 anos foi resgatado pelos bombeiros do Estado do Ceará, no Brasil, durante a noite de terça-feira, depois de ter caído num buraco com sete metros de profundidade enquanto tentava recuperar bola de futebol.

De acordo com o comunicado, a equipa do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foi acionada para o local na noite de terça-feira com a informação de que o jovem tinha caído num buraco. Ao chegar ao local, os meios de socorro depararam-se com o jovem com uma perna soterrada e a necessitar de auxílio.

No entanto, o rapaz já estava a receber os primeiros-socorros por um bombeiro que estava de folga e que se encontrava no local.

“O resgate durou cerca de dez minutos, considerando todos procedimentos para a descida, imobilização e retirada da vítima. O adolescente teve a perna libertada, sendo imobilizado em uma prancha longa, que seguiu pelos degraus da escada prolongável estendida até o retirarmos do buraco”, segundo o comandante Cleumarcio Roque.

O jovem foi resgatado em segurança e, depois de imobilizado na ambulância, foi levado para uma unidade hospitalar do município com ferimentos leves.