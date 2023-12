Síndrome da pessoa rígida: o que é a doença incurável que deixou Celine Dion "sem controlo dos músculos"

Um ano depois de ter sido diagnosticada com a síndrome de Moersch-Woltmann - também conhecido como "síndrome da pessoa rígida" - e de ter cancelado todos os concertos agendados para 2023 e 2024 por motivos de saúde, Celine Dion deixou de conseguir controlar "os músculos" do corpo, segundo a irmã, que ressalvou: "as cordas vocais são músculos, o coração também é um músculo” e esta é uma doença que ataca todos os músculos do corpo.

Mas, afinal, o que é a síndrome de Moersch-Woltmann? Trata-se de “uma síndrome rara e progressiva que afeta o sistema nervoso, especificamente o cérebro e a medula espinal”, de acordo com o Instituto Nacional de Distúrbios Neurológicos dos EUA.

“Os sintomas podem incluir rigidez muscular extrema e espasmos dolorosos no tronco e nos membros, prejudicando gravemente a mobilidade”, diz o instituto. “Os espasmos podem ter força suficiente para fraturar o osso.”

A rigidez pode manifestar-se em todo o corpo ou apenas nas pernas, por exemplo. Quando estas são afetadas, a pessoa não consegue movimentar bem os seus músculos e articulações e anda como se fosse um soldado a marchar.

Esta é uma doença autoimune que geralmente se manifesta entre os 40 e 50 anos de idade. Apenas cerca de 5% dos casos ocorrem na infância ou adolescência.

Tratamentos específicos podem melhorar os sintomas mas não curar a doença.