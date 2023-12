Cerca de 200 centros de saúde abertos no fim de semana e no dia de Natal

Mais de 230 centros de saúde vão funcionar este sábado e cerca de 190 estarão abertos na véspera e no dia de Natal em horário complementar, para dar resposta a situações não emergentes e diminuir a pressão nas urgências hospitalares.

Hoje estarão abertos 234 centros de saúde, no domingo 191 e no dia de Natal estarão operacionais 187, anunciou o Ministério da Saúde, explicando que a medida se insere no Plano Estratégico para a Resposta Sazonal em Saúde – Inverno 2023-2024.

O plano é operacionalizado pelos Agrupamentos de Centros de Saúde e Administrações Regionais de Saúde, em articulação com a Direção Executiva do SNS.

“A presente comunicação visa contribuir para a informação da população sobre as alternativas aos serviços de urgência em caso de situação de doença aguda não emergente, com o objetivo de diminuir a pressão sobre estes serviços com atendimentos que podem ser prestados noutros pontos do SNS”, salienta o Ministério da Saúde.

Aconselha a população a contactar a Linha SNS 24 em situações não emergentes, como sintomas respiratórios ligeiros a moderados, para aconselhamento e eventual encaminhamento para a unidade de saúde mais próxima, e em situações de emergência para contactar o 112.

Em 2023, o SNS 24 atendeu cerca de 1,8 milhões de chamadas, sendo o mês de novembro o que registou o maior número de chamadas atendidas: mais de 186 mil, seguido do mês de outubro, com mais de 173 mil chamadas.

O Ministério da Saúde lembra que “a utilização adequada dos serviços de saúde permite uma resposta mais atempada aos doentes, sendo decisiva para o melhor funcionamento da rede de unidades do Serviço Nacional de Saúde”.

Reconhece também “o empenho dos profissionais de saúde, de um modo especial nesta quadra, e deseja festas seguras e com saúde para toda a população”.