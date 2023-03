O homem que matou duas pessoas no Centro Ismaili de Lisboa chegou a Portugal no âmbito de um acordo bilateral assinado entre Portugal e a Grécia para a transferência de refugiados. A informação foi confirmada à CNN Portugal pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que se encontra em processo de levantamento de dados sobre Abdul Beshir, depois de um pedido da Polícia Judiciária.

O acordo em questão, assinado em março de 2019 pelo então ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, previa a chegada de 100 refugiados que se encontravam em campos de refugiados da Grécia, como era o caso de Abdul Beshir.

De acordo com o SEF, as fiscalizações feitas a todos os refugiados que vieram para Portugal ao abrigo desse acordo foram da responsabilidade da Grécia.Na prática, e segundo aquela autoridade, Portugal “tomava como boa” a informação prestada pelos serviços gregos, não elaborando fiscalizações posteriores aos refugiados que chegavam, como foi o caso de Abdul Beshir.

O SEF trabalha agora de perto com as autoridades para tentar fornecer o máximo de informação possível. Para já só foram pedidos levantamentos relativos ao atacante, que teria a seu cargo três filhos.

Ainda sobre o acordo, refere a página do Governo que "Eduardo Cabrita manifestou ao ministro da Política de Migrações, Dimitris Vitsas, a disponibilidade de Portugal para, em resposta ao pedido do governo grego, acolher até cerca de mil refugiados que se encontram na Grécia - o país europeu que registou, no ano passado, mais pedidos de asilo per capita". Segundo as autoridades o número de refugiados afegãos em Portugal andará na casa dos 500.

O processo é do conhecimento da Comissão Europeia e tem vindo a ser acompanhado pela Organização Internacional para as Migrações.