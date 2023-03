Mariana Jadaugy, 24 anos, e Farana Sadrudin, de 49, são as duas vítimas mortais do ataque desta terça-feira ao Centro Ismaili, em Lisboa. As duas mulheres, portuguesas, estavam no centro ismaelita quando o homem de nacionalidade afegã entrou armado com uma faca de grandes dimensões e entrou na sala onde decorria a aula de inglês.

A assistente social e a gestora nacional da Fundação FOCUS - Assistência Humanitária e um outro professor do centro ismaelita acabariam por ser os alvos do suspeito que seria neutralizado pelos agentes da PSP que pouco demoraram a chegar ao local. Mas, Mariana e Farana não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

A jovem, licenciada em Ciências Políticas e Relações Internacionais pela Universidade Nova de Lisboa e com mestrado na mesma área feito no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, descrevia-se no LinkedIn como uma pessoa "apaixonada pelas relações internacionais, desenvolvimento e uma comunicadora alegre".

Para além do seu trabalho na fundação FOCUS, Mariana trabalhou ainda como voluntária na ReFood duante um ano.

Já Farana era formada em Engenharia pela Escola Superior de Tecnologia de Setúbal, era sobrinha do representante diplomático do Imamat Ismaili em Portugal, Nazim Ahmad, e foi também representante da comunidade ismaelita em Madrid.

Para além disso, foi também membro do Conselho de Subsídios e Revisão e Membro do Conselho de Conciliação e Arbitragem por Portugal na Comunidade Ismaili.

Trabalhava desde dezembro de 2021 na Fundação FOCUS - Assistência Humanitária, onde desempenhava funções de gestora de processo de integração orgânica dos refugiados.

O ataque desta terça-feira fez duas vítimas mortais e um ferido grave, que se encontra em estado grave no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. O suspeito, que avançou com a faca de grandes dimensões para os agentes da polícia, foi baleado nos membros inferiores, detido e levado para o Hospital de São José, onde foi submetido a uma intervenção cirúrgica.

