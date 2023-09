Já ninguém quer saber dos Certificados de Aforro. E a culpa é do Governo

Os portugueses praticamente perderam o entusiasmo nos Certificados de Aforro depois de o Governo ter cortado a remuneração. As emissões líquidas destes títulos atingiram os 258,3 milhões de euros em agosto, o valor mais baixo em 14 meses.

Desde junho, quando entraram em comercialização os novos certificados da Série F com uma taxa de juro mais baixa, que o interesse das famílias neste produto de poupança se vem desvanecendo de mês para mês. O montante líquido emitido pelo IGCP no mês passado ficou dez vezes abaixo da média mensal de emissões que se verificou nos cinco primeiros meses do ano, na ordem dos 2.580 milhões de euros, mostram os dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal.

Ainda assim, o stock de Certificados de Aforro continuou a crescer e atingiu o valor mais elevado de sempre nos 33,9 mil milhões de euros em agosto.

Já os Certificados do Tesouro registaram mais saídas do que entradas, com o saldo líquido das emissões realizadas no mês passado a manter-se em terreno negativo pelo 22.º mês seguido. O stock destes certificados caiu 202,6 milhões de euros e totaliza agora os 11,9 mil milhões.

Ao todo, os portugueses confiam ao Estado mais de 45,7 mil milhões de euros das suas poupanças. Cerca de 16% da dívida pública está nas mãos dos particulares, sendo que Portugal é mesmo dos países onde as famílias tem mais peso no financiamento do Estado.