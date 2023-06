Governo anuncia nova série de Certificados de Aforro

O Ministério das Finanças anunciou esta sexta-feira a criação de uma nova série de certificados de aforro, a Série F, que terá a taxa base no seu lançamento de 2,5%.

A taxa base aplicável à nova "série F" é determinada mensalmente, no antepenúltimo dia útil do mês, para vigorar durante o mês seguinte. A estrutura de prémios de permanência crescentes começa em 0,25% entre o 2.º e o 5.º anos e permite atingir 1,75% adicionais à taxa base nos últimos 2 anos do prazo máximo de subscrição.

A decisão surge pouco depois de ter sido suspensa a subscrição dos Certificados de Aforro da "Série E", numa altura em que este produto financeiro estava a ter elevada adesão.

"A nova Série permitirá a aplicação da poupança por um prazo mais longo, 15 anos, e prevê uma remuneração crescente ao longo do tempo, através de um

prémio de permanência", pode ler-se na nota enviada pelo Ministério das Finanças.