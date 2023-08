Quantas cervejas se pode beber por dia? Não são muitas, mas a matemática ajuda a perceber melhor

Em garrafa, lata ou copo, a cerveja fresca é das bebidas de eleição no verão, acompanhando almoços e jantares, tardes nas esplanadas e saídas com amigos quando o calor se prolonga pela noite adentro. Mas se ao menos fosse apenas uma cerveja por dia…

“Nas férias, principalmente na altura do verão em que as temperaturas sobem, é habitual o aumento do consumo de bebidas refrescantes, entre as quais, a cerveja. Mas é importante estar ciente de que o consumo de álcool traz consigo o efeito surpresa das ‘calorias vazias’, ou seja, trata-se apenas de calorias adicionais sem qualquer valor nutricional para o nosso organismo”, começa por dizer Joana Bernardo, nutricionista na Fisiogaspar e no Hospital Lusíadas.

E de quantas calorias falamos? De muitas. Apenas um grama de álcool oferece sete calorias. “Assim, quanto maior for o teor alcoólico ou quanto mais bebidas alcoólicas ingerir, maior será o valor energético também ingerido, contribuindo para um potencial ganho de peso”, diz. Mas vamos a contas.

Segundo o site Metis, da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, para calcular a quantidade em gramas de álcool numa bebida deve-se seguir a fórmula ‘Álcool (g) = % vol x volume da bebida (L) x densidade do álcool’. Matematicamente falando, a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar diz que uma cerveja com 330 ml com 5% de álcool equivale a 330 x 0,05 x 0,79 = 13 gramas de álcool. Ora, se cada grama de álcool fornece sete calorias, 13 gramas equivalem a 91 calorias (às quais se devem juntar as calorias dos hidratos de carbono e outros componentes da bebida).

“Se observarmos o valor calórico da cerveja, uma garrafa de 33 cl pode ter entre 132 kcal a 180 kcal. Se incluir no seu dia a dia uma garrafa de cerveja de 33 cl vai haver um excedente calórico que poderá ser significativo. Num processo de gestão de peso, se não considerar a quantidade de cerveja que está a consumir nas férias pode estar a sabotar grande parte do trabalho que fez para atingir o seu peso desejado. Imagine que bebe uma cerveja por dia durante cinco dias, é um excedente calórico que pode ir até as 950 kcal em menos de uma semana”, elucida Daniela Duarte, nutricionista na Agita Kalorias.

É a sidra uma melhor opção? Nem por isso - não só é também uma bebida alcoólica, como acaba por ser caloricamente pior. “Ambas contêm açúcar fermentado, mas de diferentes ingredientes, ou seja, enquanto a cerveja é produzida pela fermentação do malte da cevada (e pode ter alguma fruta), a sidra é feita a partir da fermentação da polpa ou sumo de maçã”, explica a nutricionista.

E nada como mais contas para perceber: “Em termos de comparação e segundo a tabela de composição dos alimentos do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), um copo de 200 ml de sidra de maçã contém 96 kcal, 4,6 gramas de açúcares simples e 11 gramas de álcool, enquanto um copo de 200 mL de cerveja contém 60 kcal, 1 grama de açúcares simples e 7,4 grama de álcool”.

“Assim, comparando ambas as bebidas, verifica-se que a sidra tem mais calorias, açúcar e álcool que a cerveja, pelo que, caso o objetivo seja a perda ou a gestão do peso, não é a melhor opção”, diz, adiantando-se: “Nenhuma bebida alcoólica deve ser considerada como saudável, independentemente de conter maior ou menor teor alcoólico, uma vez que todas estas bebidas fornecem as tais ‘calorias vazias’”.

Voltando às cervejas. Então, quantas cervejas são cervejas a mais? Ora, não é preciso fazer muitas contas, a matemática é agora simples: “Em caso de consumo, a recomendação é cingir-se a um máximo de dois copos pequenos de vinho/cerveja para os homens e um copo pequeno de vinho/cerveja para as mulheres”.

“Sendo a cerveja uma bebida alcoólica, o seu consumo deve ser moderado e até mesmo evitado”, alerta Joana Bernardo, que refere ainda que, segundo o padrão da Dieta Mediterrânea, deve-se evitar “bebidas destiladas como aguardentes, licores e whisky, pois possuem um elevado teor alcoólico”.

Para Daniela Duarte, a questão é simples: “A melhor alternativa a qualquer bebida é sempre a água. Mas se quiser sair um pouco da rotina sem prejudicar o seu processo de gestão de peso poderá optar pelas versões zero açúcar ou light das suas bebidas favoritas e poderá fazer águas aromatizadas com fruta ou infusões. Se a cerveja é mesmo o que aprecia poderá optar pelas versões sem álcool, que são menos calóricas, mas, ainda assim, o seu consumo deverá ser moderado”.