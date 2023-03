César de Paço, o empresário e filantropo português radicado nos Estados Unidos, foi homenageado nos últimos dias pelas forças policiais do estado de Nova Jersey face ao habitual contributo do açoriano a nível social naquela região. Desta vez foi o departamento de Polícia de Fanwood a agradecer ao fundador e CEO da Summit Nutritionals International o contributo monetário que permitirá adquirir material para equipar as forças policiais com desfibrilhadores externos automatizados para unidades de patrulha, coletes à prova de bala e bicicletas.

Fanwood, recorde-se, é um distrito de Nova Jersey onde nos anos 90 a comunidade portuguesa chegou a atingir as 25 mil pessoas, sendo atualmente cerca de metade desse número.

“Em tempos muito difíceis, é um grande conforto saber que pessoas como César de Paço apoiam a nossa comunidade. O município é eternamente grato", afirmou o diretor da polícia de Fanwood, Michael Bramhall, na cerimónia de 19 de fevereiro. Em Portugal, o empresário tem ajudado instituições de forma anónima, mas a CNN sabe que, regularmente, por exemplo, contribui para a Liga Portuguesa dos Direitos do Animal.