Vá, admita. Há um colega lá do escritório que, quando se aproxima o verão, na perspetiva de perder uns quilinhos, se passeia pela empresa com uma garrafa de chá. Ou aquela colega que, para evitar as idas à máquina da água, traz o termo de casa cheio de chá.

E é à custa deles que fazemos uma pergunta: o chá pode substituir a água que devíamos beber ao longo de todo o dia? E, com a ajuda de três nutricionistas, damos uma resposta clara: Não.

A Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar definiu como valores de referência dois litros de água por dia para as mulheres e 2,5 litros para os homens – números que integram já a água naturalmente presente nos alimentos.

“O chá nunca deve ser substituto da água. Ajuda na questão da hidratação, mas não deve ser substituto da água. Porque a água é sempre o estado mais puro da hidratação. A água não vai ter cafeína, açúcar ou outras coisas adicionadas”, resume Bárbara Oliveira.

E, quando se fala de chá, fala-se daquele que vem da planta camellia sinensis, que dá origem ao chá preto, ao chá verde e ao chá branco, que têm a cafeína. Há depois as infusões e as tisanas – mas já lá vamos.

“O chá contém cafeína, pelo que não será boa ideia consumir em excesso”, avisa Lilian Barros. Por isso, se está a substituir toda a água pelo chá, convém mudar de hábitos.

E como é que sabe se está a beber água a menos? Basta olhar para a urina: se não for transparente, apresentando uma cor mais escura e um odor intenso, é sinal de que não está a hidratar-se o suficiente.

E pode tranquilizar o colega que quer perder peso: é que a água ajuda mesmo no processo. Aquele ratinho a meio da tarde nem sempre é fome. “A água mantém-nos mais saciados ao longo do dia. Muitas vezes achamos que é fome, mas é sede. Já nas refeições, ajuda-nos a sentirmo-nos saciados e cheios mais rapidamente”. E, se não há espaço no estômago, não entra o que não devia.

Mas ajudam mesmo na perda de peso?

Para quem tem dificuldades em beber água, explica a nutricionista Neide, “podemos substituir por tisanas”. Mas com um aviso prévio: “tendo sempre em atenção se a pessoa tem alguma patologia ou sensibilidade em que não faça sentido determinada erva”. A infusão é preparada através da adição de água a ferver com folhas, flores, sementes, frutos ou caules de plantas. E, neste caso, evita-se a cafeína.

“Também as infusões contêm alguns compostos que, em excesso, poderão causar toxicidade, interferir com alguns medicamentos, condições médicas e/ou diminuir a absorção de determinados nutrientes, como o ferro”. Por isso, a recomendação é que procure um especialista para perceber o que se adapta ou não às suas necessidades.

As nutricionistas reconhecem que é salutar que se diversifique a forma como se ingere água, mas nunca a substituindo na íntegra.

Agora, temos boas e más notícias nesta parte do artigo. A boa é que o chá ajuda mesmo a perder peso. A má é que teria de beber quantidades absurdas para que ele fizesse sentido a esse nível.

Porque os chás até “podem ajudar a acelerar o metabolismo”, mas, “para ajudarem mesmo na perda de peso, teríamos de beber uma quantidade de chá muito grande”, confirma Bárbara Oliveira. Com o alerta reforçado: é preciso estar atento e beber com moderação, “uma ou duas chávenas por dia”, devido aos níveis de cafeína que o chá preto, verde e branco têm.

Mas há outras ervas e plantas que, depois de misturadas na água fervida, apoiam na perda de gordura. Por exemplo, diminuindo a retenção de líquidos ou a sensação de inchaço. Cavalinha, centella asiática, cardo mariano ou hibisco são algumas das sugestões destas três nutricionistas. “No entanto, uma vez mais, não devemos optar sempre pela mesma”.