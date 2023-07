Chás e iogurtes fazem mesmo “barriga lisa”? Encolha aqui as suas dúvidas

Usar a airfryer é mais saudável? Pode causar cancro? Não frite com as suas dúvidas

Barrigas. Esta é a altura em que mais olhamos para as nossas. É o verão, são as comparações com os corpos alheios e as mil e uma estratégias para disfarçar o que pode estar a mais.

E depois há quem lhe acene com a promessa de uma “barriga lisa”. Nas idas ao supermercado, em inúmeros produtos, como os chás e os iogurtes, essa ajuda salta à vista nos rótulos. Mas funciona mesmo?

Primeiro, saiba que não é só a gordura que leva a que o perímetro abdominal seja ou pareça maior. Há três formas de perder barriga: pela redução de gordura abdominal, pelo maior trabalho intestinal ou pela diminuição da retenção de líquidos.

Dito isto, saiba que não vai ficar mais magro ou magra, mesmo ali onde deseja, por consumir este tipo de produtos. “Quando se perde gordura corporal, não se perde de forma localizada, nem com a alimentação nem com o exercício físico. Ou seja, não há alimentos capazes de causar o efeito ‘barriga lisa’ porque estimulam a perda de gordura abdominal”, aponta o nutricionista João Rodrigues, autor da página Mundo da Nutrição.

“O seu consumo não provoca emagrecimento, ou seja, redução de massa gorda, apenas uma aparência temporariamente e tendencialmente menos inchada”, atesta Paula Beirão Valente, nutricionista da Clínica Espregueira no Porto.

(Pexels)

Não se perde gordura… mas há ajuda no que pode estar a mais

Sabemos que, nestas coisas, os olhos contam. Por isso, mesmo que não perca gordura, produtos como chás e iogurtes com o rótulo “barriga lisa” podem ajudar a disfarçar. Como? Pondo os intestinos a trabalhar e diminuindo a retenção de líquidos.

“Se o inchaço abdominal se dever a um trânsito intestinal mais lento, então nesse caso pode-se melhorar essa situação com a alimentação, através da ingestão de alimentos ricos em fibra, tais como legumes, fruta, cereais integrais ou leguminosas, bem como alimentos com efeito probiótico, nomeadamente o iogurte, kefir ou kombucha”, aponta João Rodrigues.

E completa: “se existir retenção de líquidos na região abdominal, e se a mesma causar algum inchaço, então o consumo de alimentos com efeito diurético pode ajudar, nomeadamente alguns chás. Por exemplo, cavalinha, hibisco, barbas de milho ou pés de cereja”.

(Pexels)

Calor é um inimigo… mas há alimentos que o combatem

Se para muitos o verão é uma altura de descontração, para outros traz dilemas adicionais. É que o calor tende a acentuar a tão indesejada retenção. Mas não desanime: é que a nutricionista Paula Beirão Valente tem dicas sobre como pode compensar.

“Alguns chás como o de cavalinha, dente-de-leão, hibisco, pés de cereja ou rainha-dos-prados poderão ajudar a reduzir a famosa ‘retenção de líquidos’”, sugere, confirmando várias das sugestões do colega.

Nesta altura, pode apostar também nos frutos vermelhos, na melancia, no limão, na pera, no pepino, na cenoura, no melão, no abacaxi, na beterraba ou na abóbora, ricos em potássio, que “provocam um ligeiro efeito drenante” e ajudam num trânsito intestinal mais regular.