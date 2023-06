Desinformação gerada pelo ChatGPT pode ser mais convincente do que a humana

O instrumento de conversação entre humano e computador (chatbot) ChatGPT-3 e outras ferramentas de inteligência artificial generativa podem informar e desinformar os utilizadores de redes sociais mais eficazmente do que os humanos, segundo um estudo publicado quarta-feira pela Science Advances.

Uma equipa liderada pela Universidade de Zurique usou a versão ChatGPT-3 para um estudo com 679 participantes, que revelou maior dificuldade em distinguirem tweets feitos por humanos dos gerados por chatbots.

Fake news? AI-generated or real? Whether it's real or fake, turns out GTP-3 is the more convincing communicator with an unsettling knack for producing highly persuasive disinformation: https://t.co/HDFt5QlkI5 @uzh_ibme @fedgermani pic.twitter.com/glI7iQlHsS