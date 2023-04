Uma mulher de Nova Iorque foi condenada, por usar um cheesecake de droga, numa tentativa de assassinar uma amiga e lhe roubar a identidade, a mais de duas décadas de prisão, esta quarta-feira, anunciaram as autoridades.

Viktoria Nasyrova, 47 anos, foi condenada em fevereiro por tentativa de homicídio em segundo grau, tentativa de agressão em primeiro grau, agressão em segundo grau e pequeno furto, de acordo com um comunicado do procurador distrital.

O enredo teve lugar a 28 de agosto de 2016. Nasyrova visitou a casa de Olga Tsvyk - uma mulher que se assemelhava a ela com "cabelo escuro, a mesma tez e outros traços físicos semelhantes", diz a nota, citando provas utilizadas no caso. Ambas eram também falantes de russo.

Nasyrova trouxe uma fatia de cheesecake que continha um sedativo altamente potente, diz o comunicado, acrescentando que depois de Tsvyk ter comido a sobremesa oferecida, se sentiu doente e desmaiou.

A sua "última recordação foi de ver Nasyrova a andar pelo seu quarto", de acordo com o gabinete do Ministério Público.

No dia seguinte, Tsvyk foi encontrada inconsciente na cama, rodeada de comprimidos - "como se ela tivesse tentado matar-se", e foi levada para um hospital.

Testes de drogas feitos por agentes da lei federal descobriram mais tarde que os comprimidos e o resíduo do cheesecake continham o sedativo fenazepam, de acordo com a procuradoria.

Quando chegou a casa, Tsvyk descobriu que o seu passaporte, o cartão de autorização de trabalho e outros objetos de valor - no valor de mais de 3.000 dólares - estavam em falta.

"(Nasyrova) levou uma fatia de cheesecake com uma droga mortal para poder roubar o bem mais valioso da sua vítima insuspeita, a sua identidade. Felizmente, a sua vítima sobreviveu e o veneno levou-nos até à culpada", disse Melinda Katz, procuradora do Condado de Queens, numa declaração de fevereiro.

Nasyrova foi condenada a 21 anos de prisão na quarta-feira.

Katz descreveu Nasyrova, uma cidadã russa e residente em Brooklyn, como "uma vigarista implacável e calculista" que tentou "assassinar pelo seu caminho para o lucro e ganho pessoal".

O advogado de Nasyrova, Jose Nieves, disse à CNN que tinha apresentado uma notificação de recurso para contestar a condenação e a sentença da sua cliente. Ele descreveu a sentença de 21 anos como "excessiva e inadequada, dadas as circunstâncias de vida da Sra. Nasryrova, a sua história de doença mental, o seu apoio familiar e as suas experiências traumáticas enquanto vivia nos Estados Unidos".

Acrescentou que uma vez que Nasyrova é uma cidadã russa, ela será provavelmente deportada após a sua libertação da prisão. O recurso "centrar-se-á nos erros processuais legais e na questão probatória que ocorreu durante o seu julgamento", disse ele.

O fenazepam é administrado como medicamento com receita na Rússia mas "não tem atualmente um uso médico aceite nos Estados Unidos", de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA. Existe um mercado ilícito para a droga, que por vezes é utilizada de forma recreativa, nos EUA e no Reino Unido, diz o DOJ.