O presidente do Chega, André Ventura, anunciou esta sexta-feira que o ex-presidente brasileiro Jair Messias Bolsonaro, bem como o vice-primeiro-ministro italiano, Matteo Salvini, aceitaram o convite do partido para participar numa cimeira da direita mundial, em Lisboa.

Em comunicado gravado em vídeo, Ventura adianta que Bolsonaro chegará a Lisboa dia 12 e partirá dia 15.

Em março, a CNN Portugal já tinha confirmado junto do partido que o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, estaria entre os convidados do evento promovido pelo Chega. Na altura, também estava em cima da mesa as visitas de Marine Le Pen ou Geert Wilders, líderes dos partidos de extrema-direita de França e Países Baixos.