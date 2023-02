O Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, após proposta do grupo municipal do Chega, anunciou à PSP ter acolhido a recomendação que visa apoiar os polícias na habitação na capital.

Segundo a proposta do Chega, a que a CNN Portugal teve acesso, o objetivo passa por "reservar uma quota-parte dos recursos disponíveis para alocar apoio à habitação em Lisboa às forças de segurança”, além dos profissionais de saúde e de educação.

Em causa está a justificação de que “certas classes profissionais, que gozam de uma relação de proximidade com as populações, como é o caso dos profissionais de saúde, das forças de segurança e dos profissionais de educação, desempenham missões de elevado valor para as comunidades locais”. Contribuem “decisivamente para a melhoria da qualidade de vida das populações, para a sustentação das cidades, para a sua coesão social e territorial” e, como tal, “devem fixar domicílio em função do local de exercício das suas funções profissionais, a fim de garantir a sua estabilidade pessoal e familiar”.

Assim, pode ler-se, “devem ser reconhecidos a estas classes certos direitos de natureza social, como o de habitação, e os de natureza económica, como o da justa remuneração profissional”.

Devido ao “crescente e proibitivo custo da habitação, assiste-se a uma pressão para a saída destes profissionais, por sofrerem graves dificuldades para conseguirem casa em Lisboa compatível com os seus orçamentos familiares”.

O objetivo passa por criar “condições de retenção destes quadros, para que fixem residência em Lisboa, com preços compatíveis, o que se pode traduzir num novo eixo estrutural da política pública municipal de habitação.