Cidadania XXI faz queixa contra deputados do Chega por "ofensa à imagem das instituiçõe democráticas" e desrespeito

Conferência de Líderes condena protesto do Chega contra Lula da Silva

A plataforma cívica Cidadania XXI apresentou uma queixa à Comissão de Transparência contra os deputados do Chega. Os visados são André Ventura, Pedro Pinto, Rita Matias e Rui Sousa.

Em causa estão as condutas destes deputados, nomeadamente quando abandonaram o plenário enquanto decorriam os trabalhos. As trocas de acusações em tom exaltado de André Ventura e os comentários feito a Lula da Silva, por ocasião da sessão solene de boas-vindas ao presidente do Brasil, também levaram à decisão.

Os elementos da Cidadania XXI consideram os comportamentos em causa "uma ofensa à imagem das instituições democráticas" e desrespeito pelos deputados e propõe, por isso, a abertura de um inquérito.