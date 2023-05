Cimeira da extrema-direita em Portugal suspensa devido a problemas judiciais de Bolsonaro e Trump

Foi suspensa a "Cimeira Mundial da Direita", o encontro que pretende juntar em Portugal uma série de figuras da direita internacional, e que estava marcada para 13 e 14 de maio. Ao que a CNN Portugal conseguiu apurar, os problemas judiciais dos ex-presidentes de Brasil e Estados Unidos motivaram a decisão da organização, que estava a cargo do partido Chega.

Pouco depois o presidente do partido confirmava a suspensão do encontro. "Fruto de acontecimentos que todos acompanhámos e que todos puderam ver, sobretudo nos últimos dias, o Chega terá de suspender e reagendar a Cimeira Mundial da Direita", explicou André Ventura.

Em causa está a apreensão do passaporte de Jair Bolsonaro, bem como as limitações judiciais a que Donald Trump está sujeito, tendo audiências marcadas na sequência do caso de um alegado suborno à atriz pornográfica Stormy Daniels.

Casos a que André Ventura se refere como "perseguição", afirmando que há um "espírito de agressividade, condicionamento e ameaça" em certos países, depois de Jair Bolsonaro ter sido impedido de viajar para Lisboa.

Além de Jair Bolsonaro e Donald Trump, eram esperados no Centro de Congressos de Lisboa outras figuras da direita internacional, como Matteo Salvini e "muitos outros dirigentes da direita europeia".

A entrada no evento estava sujeita ao pagamento de um bilhete de cinco euros para militantes do Chega, valor que subia para dez euros para o público em geral.