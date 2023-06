Dirigente do Chega detido por ameaça a jornalista

Luc Mombito, braço direito de André Ventura, que costuma acompanhar o presidente do Chega, foi esta manhã alvo de buscas, constituído arguido e interrogado pela PJ por crimes de injúria agravada, ameaça agravada e atentado à liberdade de imprensa. Quanto a Nuno Pontes, com responsabilidades no núcleo do norte do Chega, é suspeito dos mesmos crimes e foi, além de alvo de buscas, detido em flagrante delito por posse ilegal de arma e de munições, apurou a CNN Portugal

A vítima dos crimes, sabe a CNN, é o jornalista da SIC Pedro Coelho, a propósito de uma reportagem sobre o partido Chega.

A investigação está a ser levada a cabo pela Unidade de Contraterrorismo da Polícia Judiciária.