Chega vai estrear-se no parlamento regional da Madeira

O Chega vai estrear-se na Assembleia Legislativa da Madeira na próxima legislatura, depois de ter conseguido eleger os seus primeiros deputados nas eleições deste domingo. Com apenas uma freguesia por apurar, às 21:50, o Chega conta já com três deputados, abaixo do JPP (quatro deputados), PS (oito) e PSD/CDS-PP (17 mandatos).

O partido, representado na Madeira por Miguel Castro, é a quarta força política mais votada nestas eleições, em contraste com os resultados obtidos nas eleições anteriores, de 2019, quando conseguiu apenas 619 votos (0,44%), sem mandatos.

O parlamento regional é atualmente constituído por 21 deputados do PSD, três do CDS-PP, 19 do PS, três do JPP e um da CDU (PCP/PEV).

Há quatro anos, os sociais-democratas perderam pela primeira vez a maioria absoluta que detinham desde 1976 e formaram um governo de coligação com o CDS-PP.