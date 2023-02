O presidente do CDS-PP desafiou André Ventura para um debate "sobre o futuro da direita", numa reação à entrevista do líder do Chega ao semanário Nascer do Sol, na qual Ventura disse ter a certeza de que o seu partido "engoliu 99% dos militantes" e estruturas dos democratas-cristãos.

"Mais depressa verá o Chega engolido pela IURD do que o CDS engolido pelo Chega”, argumenta Nuno Melo em declarações ao Observador, pegando assim numa declaração do líder do Chega - que, em entrevista ao Nascer do Sol, salientou a "presença importantíssima" de evangélicos no partido.

Quanto às estruturas, Nuno Melo diz que essas declarações "são delírio livre”. “O partido tem estruturas espalhadas por todo o país, pelos Açores, pela Madeira, e tem 1500 autarcas”, enumera.

O líder dos democratas-cristãos mostra-se assim disponível para um debate, "no dia e na hora que [Ventura] quiser". "Pode ser que tenha uma grande surpresa”, nota.

Até porque, diz Nuno Melo ao Observador, o modelo de funcionamento do Chega “por nomeação” está a motivar várias saídas do partido. “Entre os novos militantes do CDS estão muitos que saíram do Chega e que procuram um espaço democrático porque perceberam que no CDS as estruturas não são por nomeação“.